Zipporah Broughton refuerza el perímetro del Movistar Estudiantes

Archivo - April 16, 2026, NorrkÃPing, Sverige: 260416 NorrkÃpings Zipporah Broughton under semifinal fyra i damernas SBL mellan NorrkÃping och SÃdertälje den 16 april 2026 i NorrkÃping. - Europa Press/Contacto/Magnus Andersson - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Estudiantes ha anunciado este miércoles el fichaje para la campaña 2026-27 de la jugadora estadounidense Zipporah Broughton, escolta de 25 años y 1,70 metros de altura, "tras consolidarse en el baloncesto europeo durante las dos últimas temporadas".

Así se expresó el propio Estudiantes en su comunicado oficial. Nacida el 17 de agosto de 2000 en Wetumpka, Alabama (Estados Unidos), 'Zippy' Broughton completó su etapa universitaria en la NCAA; ahí defendió los colores de Rutgers University y University of Florida, y después inició su carrera profesional en la liga alemana con el TK Hannover Luchse.

Más tarde dio el salto a Suecia para jugar en el Norrköping Dolphins. "En la temporada 2025-26 firmó unos registros sobresalientes en la Damligan sueca, promediando 20,1 puntos, 4,6 rebotes y 4,9 asistencias por partido. Su rendimiento le permitió ser reconocida como Mejor Jugadora Extranjera de la competición e incluida en el Segundo Mejor Quinteto de la liga, confirmándose como una de las jugadoras más determinantes del campeonato", subrayó el Estudiantes en su comunicado.

"Un año antes ya había brillado en Alemania, donde promedió 18,2 puntos por encuentro y fue incluida tanto en el Segundo Mejor Quinteto de la DBBL como en el Mejor Quinteto de Jugadoras Extranjeras", añadió el club madrileño sobre su nueva incorporación para el juego exterior.

"Broughton destaca por su capacidad para generar ventajas con balón, su habilidad para jugar el uno contra uno y su facilidad para anotar tanto desde el perímetro como atacando el aro. Además de su talento ofensivo, su versatilidad le permite desempeñarse en las posiciones de base y escolta, aportando dirección de juego cuando el equipo lo necesita", prosiguió el Estudiantes en su nota de prensa.

Isaac Fernández, entrenador del Estudiantes femenino, describió a Broughton como "una escolta que nos puede, en un momento dado, hacer de base". "Con esa idea hemos hecho el equipo, contando con jugadoras que puedan jugar en varias posiciones, y ella eso lo cubre", apuntó.

"Viene de hacer una muy buena temporada en Suecia, de anotar muchísimos puntos. Obviamente necesitará su tiempo porque la liga no es la misma, pero tiene un muy buen uno contra uno, es una jugadora que tira muy bien, con unos números muy fiables y muy buena generadora de bloqueo directo", comentó el técnico estudiantil.

Por último, Fernández identificó lo que Broughton puede aportar al equipo. "Creo que nos va a dar todo eso y, sobre todo, esa seguridad que tienen las jugadoras con una gran capacidad para anotar", declaró al respecto.

Zipporah es la undécima 'Woman in Black' ya confirmada para la plantilla del curso 2026-27, junto con: Carla Osma, Irati Etxarri, Isa Latorre, Kristina Topuzovic, Laia Lamana, Jessica Féquière, Gisela Sánchez, Kendall Cooper, Júlia Soler y Megan Nestor.