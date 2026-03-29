Zubimendi abandona la concentración de España por molestias en la rodilla

Martin Zubimendi during the training session of Spain Team ahead of the International Friendly match against Serbia at Ciudad del Futbol on March 26, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El internacional Martín Zubimendi ha abandonado este domingo la concentración de la selección española masculina de fútbol en Las Rozas (Madrid) por unas molestias en su rodilla derecha, ha anunciado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha preferido "no correr riesgo" con el futbolista del Arsenal.

"Martín Zubimendi causa baja en la concentración de la selección española por unas molestias en su rodilla derecha. Para no correr riesgo alguno y preservar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del Arsenal FC están informados de todo el proceso", informó el organismo federativo.

De esta manera, el centrocampista donostiarra abandona la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña y no estará disponible para el segundo partido amistoso que los de Luis de la Fuente afrontarán en esta ventana internacional, que se disputará el martes ante Egipto en el RCDE Stadium (21.00 horas).

Zubimendi fue suplente en la victoria que España firmó el viernes ante Serbia en el Estadio de la Cerámica de Vila-Real (3-0). Saltó al campo en el minuto 77 sustitiyendo al centrocampista del Manchester City Rodri Hernández.