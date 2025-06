Zubimendi: "Estamos con mucha confianza y haciendo disfrutar"

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Martín Zubimendi reconoció que el desenlace contra Francia restó "un poco la euforia" de la goleada (5-4) en semifinales de la Liga de Naciones, pero destacó la buena dinámica y la "confianza" de España de cara a defender la Liga de Naciones.

"Es verdad que esos últimos minutos restaron un poco esa euforia que tanto teníamos y creo que estos días hay que sacar un poquito lo positivo que hicimos, lo no tan bueno, intentar arreglarlo y a por la final. Nuestro bloque bajo no fue lo mejor. Es verdad que estamos acostumbrados a ir arriba, a presionar, y en el bloque bajo, al final, pues creo que no mordimos tanto. También hay que darle mérito a Francia", dijo ante los medios este viernes.

El jugador de la Real confesó que "aguantaron" como pudieron para avanzar a una final donde el domingo espera Portugal, defensa de la Liga de Naciones y otro título que sumar tras ser campeones de la Eurocopa hace un año. "Creo que la inercia es muy positiva. Creo que el equipo está con mucha confianza. No solo el equipo, diría que la afición también tiene muchas ganas de ver a esta España jugar, de ganar. Creo que estamos haciendo disfrutar", afirmó.

"Creo que somos un equipo que tiene muchos registros, no solo el de la posesión. Somos capaces de defender en bloque bajo, como lo hicimos al principio. Jugar contraataque, también mediante la posesión hacer mucho daño. Y bueno, creo que esa versatilidad nos da mucho para ganar", añadió.

Zubimendi fue preguntado por Lamine Yamal, quien puede ser una jugador de leyenda, "un tío divertido y con un talento que a la edad que tiene pocos lo han hecho", un "jugador diferencial", y por su compañero en la Real Mikel Oyarzabal. "Lo conozco ya desde hace muchos años. La verdad que es un placer jugar con él en la Real y en la selección. A mí realmente no me sorprende. Es un jugador muy inteligente que explota al máximo", confesó.

El jugador vasco respondió también por jugar con Dean Huijsen cerca. "Si Luis lo puso de titular es porque es muy válido. A mí la verdad es que me gustó su partido, me sentí muy cómodo. Creo que es muy completo. Puede jugar con el balón fácilmente, puede presionar alto, puede presionar bajo. El balón parado es muy fuerte, así que cómo no me voy a entretener con un jugador tan completo", afirmó.

Por último, Zubimendi fue preguntado por lo candidatos españoles al Balón de Oro. "Lamín es un claro candidato. Pedri también me gusta, Fabián. Es que cualquier jugador español creo que es merecido ganarlo", terminó.