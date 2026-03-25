Zubimendi: "Va a ser bueno para los cuatro porteros estar aquí para la exigencia y mejorar"

Martin Zubimendi during the training session of Spain Team ahead of the International Friendly match against Serbia at Ciudad del Futbol on March 24, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Arsenal FC Martín Zubimendi dejó claro que le parece "bien" que el seleccionador nacional Luis de la Fuente haya convocado a cuatro porteros, Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y Joan Garcia, para los amistosos ante Serbia y Egipto, y considera que será "bueno para la exigencia y poder mejorar" para todos ellos.

"A mí me parece bien. En otros puestos también se suelen traer muchos jugadores, en la delantera quizás tres delanteros de repente, así que si tiene varios jugadores en mente, creo que va a ser bueno para todos, para ellos mismos también, por la exigencia y el poder mejorar cuando estén aquí. Yo creo que es más ruido de fuera que nuestro, estoy muy contento de verles a los cuatro", admitió Zubimendi durante la presentación del acuerdo de patrocinio con Movistar.

En la lista también vuelve Rodri Hernández, al que ha suplido como '5' en la actual campeona de Europa y con el que estará "encantado" de jugar. "Obviamente aquí en la selección no es muy habitual jugar con dos pivotes puros, no sé si el míster lo tendrá en mente. Por mi parte, jugar con Rodri sería fácil porque es un jugador de talla mundial, un Balón de Oro", remarcó.

El guipuzcoano indicó que las bajas que hay en el combinado nacional no le afectan "mucho" porque, "por suerte", cuentan con "grandes jugadores". "Y si falta uno, ya hemos demostrado muchas veces que el que juegue en su lugar lo hace bien. Cuando se acerque el Mundial ya habrá un poco más esa preocupación, pero de momento creo que no se nota tanto", advirtió.

"En esta concentración sí que ha salido porque es inevitable mirar de rojo al Mundial cuando es un evento tan grande y tan importante para cada jugador", aseguró de cara a si ya piensan en esta Copa del Mundo. "Creo que poco a poco iremos hablando cada vez más y es inevitable con todas las tácticas del entrenador y en las charlas se empieza a citar ya", añadió.

También se mostró "muy contento" porque el centrocampista del Real Madrid Thiago Pitarch haya optado por jugar con la selección española. "Al final eso es muy personal, depende de la educación que haya tenido cada uno en casa, pero el ver también que están haciendo las cosas bien en la selección, creo que a la hora de la verdad motiva y ayuda a que pueda decidir el quedarse aquí", remarcó.

Finalmente, habló de la rivalidad "un poco cambiante" de la Premier y LaLiga en la Liga de Campeones., "En la primera fase fueron los equipos ingleses los que dominaron, ahora son los españoles. Quizás en la siguiente se eliminen varios españoles, pero esto va de ganar la Champions y creo que todo lo que queda en el camino al final es un poco de gratis, así que ojalá podamos ganar nosotros", zanjó.