Zubimendi: "El vínculo con la Real me hizo quedarme muchos años, pero esto es diferente"

El centrocampista español del Arsenal Martín Zubimendi afirmó este jueves que el "vínculo" que tenía con la Real Sociedad le hizo quedarse "muchos años" en el conjunto donostiarra, aunque este verano sintió que ya había llegado el "momento" de dar un paso más en su carrera, por lo que decidió fichar por el Arsenal al ver la manera en la que "jugaba el equipo" de Mikel Arteta.

"Tengo la suerte de ser de dónde es la Real, y ese vínculo me hizo quedarme muchos años. Pero este año es muy diferente", expresó el mediocentro en unas declaraciones al programa 'Premier Corner by Guiness 0,0' de DAZN recogidas por Europa Press.

Zubimendi llega al Arsenal tras un "verano diferente" y un cambio que "no ha sido fácil", aunque se muestra con "ganas de empezar". "El cambio principal será de mentalidad, aquí no se permite perder puntos", continuó.

El jugador campeón de Europa con España en 2024 explicó que el pasado verano tuvo "dudas", aunque creía que "podía aportar mucho a la Real" y le "quedaban pasos por dar". Sin embargo, en este periodo estival sintió que había llegado su "momento".

En referencia a la importancia que ha tenido el técnico 'gunner', Mikel Arteta, en su fichaje, Zubimendi contó que "una vez que el fichaje estaba cerca", habló con él, pero no hizo falta que le convenciera porque ya sabía lo que quería "viendo cómo jugaba el equipo". "Es muy detallista, obsesionado con sacar ventaja de cada jugada. Seguro que me pedirá muchas cosas", apuntó sobre el entrenador vasco.

En Londres, el jugador donostiarra volverá a compartir vestuario con viejos conocidos como Mikel Merino y Martin Odegaard, con quienes ya coincidió en la Real Sociedad. "Tuve la suerte de empezar jugando con ellos y tengo muchas ganas de volver a compartir campo con ellos. Ese centro del campo con Odegaard, Merino, Rice... Suena de maravilla. ¿Qué puede salir mal?", comentó entre risas.

Por último, el nuevo jugador del Arsenal no dudó en elogiar la figura de otro mediocentro que también salió de España para recalar en la Premier League, como Rodrigo Hernández. "Le admiro muchísimo, aunque creo que somos jugadores totalmente diferentes, cada uno está haciendo su camino y yo espero poder tener el éxito que ha tenido Rodri en la Premier", concluyó Zubimendi sobre el actual Balón de Oro.