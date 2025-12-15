La Zurich Marató Barcelona rompe el récord al superar las 30.000 inscripciones

Archivo - Un corredor cruza la meta de la Zurich Marató de Barcelona 2024, a 10 de marzo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Este año se celebra la 45ª edición de la Zurich Marató Barcelona, con la participación de 20.000 corredores y corredoras, a - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Zurich Marató Barcelona, que se celebrará el próximo 15 de marzo, ha alcanzado un récord histórico al superar por primera vez en su trayectoria la barrera de las 30.000 personas inscritas cuando aún faltan tres meses para la disputa de la prueba, un hito que sitúa a la capital catalana entre los cinco maratones más populares de Europa y acerca la edición de 2026 a un inminente 'sold out'.

La organización ha confirmado que la presente edición tiene fijado un límite de 32.000 dorsales, un objetivo inicialmente ambicioso que previsiblemente se verá superado por la elevada demanda, consolidando así el crecimiento sostenido de la prueba en los últimos años.

Este nuevo máximo de participación se suma al reciente récord de la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks y confirma la tendencia ascendente del running popular, además de reforzar el posicionamiento de Barcelona como una de las grandes referencias deportivas del continente.

La evolución de las inscripciones en la Zurich Marató Barcelona durante la última década refleja esta progresión. Tras alcanzar los 20.000 corredores en 2016 y 2017, cifra récord en aquel momento, la prueba vivió un ligero retroceso agravado posteriormente por la pandemia, aunque desde entonces la recuperación ha sido constante. En la edición anterior se alcanzaron los 27.000 participantes y ahora ya se superan los 30.000 con tres meses aún por delante.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, destacó que la ciudad cierra 2025 con "otra excelente noticia para el deporte" y, concretamente, para el atletismo. "Cuando todavía faltan tres meses para la Zurich Marató Barcelona 2026 ya hemos conseguido superar las 30.000 personas inscritas, un récord histórico para nuestra prueba, y estamos a punto de colgar el cartel de completo", subrayando que "Barcelona tiene una de las mejores maratones del mundo".

En la misma línea, el director de Assets de RPM Sports, Cristian Llorens, aseguró que "superar los 30.000 inscritos es un hito histórico que nos hace especial ilusión y demuestra el entusiasmo global por nuestra maratón y por Barcelona", fruto, dijo, "del trabajo colectivo durante mucho tiempo y de una apuesta constante por mejorar la experiencia del corredor".

El crecimiento de la Zurich Marató Barcelona se explica por factores como el atractivo internacional de la ciudad y el recorrido renovado en 2024, que combina el paso por algunos de los principales puntos turísticos con un circuito prácticamente llano, diseñado para favorecer la consecución de buenas marcas, dentro del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y RPM Sports.

La progresión se refleja también en el aumento de la participación femenina, que ya supera el 30% del total de inscripciones, así como en la dimensión internacional del evento, con cerca de dos tercios de corredores y corredoras procedentes del extranjero y representación de más de cien países, lo que genera además un notable impacto económico para la ciudad.

Con la barrera de las 30.000 inscripciones ya superada y cerca de agotarse los dorsales, la Zurich Marató Barcelona se reafirma como una de las cinco grandes maratones europeas, junto a Londres, París, Berlín y Valencia, y afronta su próxima edición con una clara tendencia al alza.