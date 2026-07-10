Zverev acaba en semifinales con el cuento de hadas de Fery

10 July 2026, United Kingdom, London: German tennis player Alexander Zverev celebrates defeating Great Britain's Arthur Fery during their men's singles semifinal match of the 2026 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ph - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista alemán Alexander Zverev, número 3 del ranking mundial, ha accedido este viernes a la final del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba en Londres (Reino Unido), gracias a su victoria tras dos horas y cuarto por 7-6(0), 6-2 y 6-4 contra el británico Arthur Fery, nº 114 de ese ranking de la ATP.

En la Pista Central del All England Lawn Tennis Club, el reñido juego inaugural ya auguró batalla. Aunque Zverev logró un 'break' en el cuarto juego, no lo consolidó y su adversario recuperó el terreno perdido hasta forzar una muerte súbita en la que, eso sí, el alemán ya no dio ninguna opción a un Fery que contaba con el evidente apoyo de las gradas.

Fery comenzó sereno la segunda manga, si bien Zverev aceleró en el marcador con dos roturas seguidas (4-1) y entre medias adjudicándose su turno de saque en blanco. Las derechas largas y esquinadas del teutón dieron frutos cerrando a su favor ese set y aguantando luego el pulso al inicio del siguiente, el cual fue a la postre el parcial definitivo.

Excepto el 1-2 de los primeros compases, Zverev no sufrió ante el jugador local y remontó rápidamente (3-2), mostrando a continuación que seguía con su servicio impoluto y rozando otro 'break' en un séptimo juego donde Fery salvó de milagro un 0-40, alargando con ello su agonía.

No en vano, el germano volvió a lucir en el décimo juego sus saques profundos y un 'drive' certero, junto a una subida fácil a la red, para encauzar un triunfo que le dio billete al partido por el título, que en caso de ganarlo sería el segundo título del 'Grand Slam' de su carrera.