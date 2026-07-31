Zverev completa su preparación para el US Open en la Rafa Nadal Academy

Alexander Zverev durante su 'stage' en la Rafa Nadal Academy - RAFA NADAL ACADEMY

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista alemán Alexander Zverev, número dos del mundo, ha completado en la Rafa Nadal Academy de Manacor (Mallorca) un 'stage' de diez días de trabajo para preparar la gira norteamericana de pista dura, en especial el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada.

"Me encanta Mallorca. Especialmente en verano, es un lugar perfecto para preparar esta parte de la temporada. Aquí hace mucho calor, unas condiciones muy parecidas a las que encontraremos en Norteamérica, y las instalaciones son increíbles. Sin duda es una de las mejores academias del mundo y, además, puedo entrenar con tranquilidad y privacidad, algo que valoro mucho", señaló el vigente campeón de Roland Garros y finalista de Wimbledon.

Es el segundo año consecutivo que Zverev entrena en la Rafa Nadal Academy de cara a la gira americana. En su preparación en las instalaciones mallorquinas, el tenista germano contó con la presencia del técnico Toni Nadal en muchos de sus entrenamientos. "Es una gran ayuda. Toni está mucho tiempo con nosotros en la pista y Rafa también vino un par de veces", explicó.

"Siempre es muy interesante escuchar su opinión sobre mi juego. Llevo diez años jugando contra Rafa y conocer su punto de vista, tanto sobre lo que hago bien como sobre lo que todavía puedo mejorar, es muy valioso. Sigo queriendo mejorar cada día, así que tenerles cerca ha sido de gran ayuda", indicó.

Por último, Zverev hizo un balance de lo que va de temporada, en la que ha celebrado su primer 'grande', Roland Garros, su único título del curso. "Ha sido un buen año, pero la temporada todavía no ha terminado. Ahora llegan la gira norteamericana, dos Masters 1.000 y un 'Grand Slam' muy importantes. Estoy aquí para prepararme para ese reto y espero mostrar allí mi mejor tenis", finalizó.