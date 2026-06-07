Zverev culmina su búsqueda del primer 'Grand Slam' en París

Alexander Zverev, final Roland Garros - Loic Baratoux/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista alemán Alexander Zverev superó (6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1) este domingo al italiano Flavio Cobolli para conquistar el torneo de Roland Garros, el ansiado primer 'Grand Slam' que se le venía resistiendo pese a ser uno de los mejores jugadores del mundo.

Zverev se desquitó de las finales perdidas en US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025 respondiendo al peso del favoritismo. Todas las miradas fueron hacia el alemán cuando, en un sorpresiva edición en París, quedaron fuera temprano Jannik Sinner y Novak Djokovic, además de la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz, campeón de las dos ediciones anteriores.