Kirchner cree que Milei está jugando "con la mesa de los argentinos" tras el incremento de la pobreza

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha acusado al Gobierno argentino de jugar "con la mesa de los argentinos" al llevar al 57,4% de la población por debajo de la línea de pobreza en enero de 2024, según datos de un informe publicado el pasado fin de semana.

En una extensa publicación este lunes a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter), la que fue número dos del país en el anterior Gobierno de Alberto Fernández se ha hecho eco de la publicación del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) para lamentar que la situación de pobreza en Argentina es peor que hace 20 años, remontándose hasta enero de 2024.

Así, pese a las afirmaciones del actual presidente de Argentina, Javier Milei, que según de Kirchner "puso distancia" del aumento de la pobreza en enero, el país está viviendo "una verdadera tragedia".

En su comentario, la exmandataria ha obviado, sin embargo, el período de Gobierno comprendido entre 2019 y 2023, del que ella ha formado parte, para criticar al Gobierno anterior, del presidente Mauricio Macri, que por su decisión de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevó al país a "un retroceso a mansalva".

"A partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida", ha sentenciado Fernández de Kirchner.

En dicho informe del UCA, además, se estaría justificando que el Gobierno del que formó parte Cristina Fernández de Kirchner en calidad de vicepresidenta, no pudiera hacer nada para frenar los índices de pobreza. "El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina", se puede leer.