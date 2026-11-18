Participantes en el encuentro empresarial sobre oportunidades para la reconstrucción del Eje Cafetero - Cedida

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS)

El director del Departamento de Relaciones con Iberoamérica de CEOE y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, inauguró el encuentro Colombia: inversión y oportunidades de negocio para la reconstrucción y el desarrollo del Eje Cafetero, celebrado en la sede de la Confederación Empresarial. Las directoras ejecutivas de las agencias de promoción de inversión Invest in Armenia, Diana Marcela Caicedo, e Invest in Manizales, Irene Mejía, presentaron a empresarios españoles una cartera de 13 proyectos, ocho en Quindío y cinco en Caldas, para reactivar la inversión en una región golpeada por el terremoto del pasado 10 de agosto. La jornada contó con el apoyo de ProColombia y con la presencia e intervención de la embajadora y encargada de negocios de Colombia en España a.i., Alejandra Bonilla.

Solidaridad con Colombia y una relación en expansión

Durante la apertura del acto, Casado aseguró que este encuentro se suma a un intenso programa de actividades con el país, desarrollado junto a ProColombia y la Embajada, como el encuentro España-Colombia: Capital, Crecimiento y Futuro, celebrado en abril, con la participación de ColCapital, y la presentación de la Ventanilla Única de Inversión, en mayo. Todo ello refleja la solidez de la relación con un país amigo y destino prioritario de la inversión española, con más de 1.100 empresas españolas implantadas en Colombia frente a las más de 800 de hace no mucho. Según ProColombia, España fue entre 2021 y 2025 el segundo mayor emisor de inversión extranjera directa hacia el país, con 11.651 millones de dólares acumulados.

La embajadora de Colombia en España, Alejandra Bonilla, agradeció la solidaridad y la amistad de España tras un terremoto que ha evidenciado la vulnerabilidad de los territorios ante los fenómenos naturales, y subrayó que, para avanzar en las zonas afectadas, las empresas son clave. Bonilla destacó el potencial de inversión de la región, aseguró que Invest in Armenia e Invest in Manizales quieren acercar todas las oportunidades a las compañías y apuntó que la experiencia de las empresas españolas puede contribuir con proyectos estratégicos al país, por lo que las invitó a conocer esas oportunidades sobre el terreno.

Una región que va más allá del café

Sobre el Eje Cafetero, Casado destacó que es una región que va mucho más allá del café, aunque el café sea su seña de identidad. Caldas, Risaralda y Quindío generan cerca del 17 % del café colombiano y su Paisaje Cultural Cafetero es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2011. Se trata, en sus palabras, de un territorio con una fuerte identidad, una gran vocación turística y agroindustrial y un tejido empresarial que, además, hoy se está reconstruyendo. La cartera presentada encaja con lo que hoy atrae inversión a Colombia: según ProColombia, en 2025 las energías renovables, el software y las tecnologías de la información y la agroindustria encabezaron los proyectos de inversión en el país, y las tres están representadas en ella.

Quindío: turismo, movilidad sostenible, logística y agroindustria

Diana Marcela Caicedo, directora ejecutiva de Invest in Armenia, explicó que en Quindío hay ocho proyectos con inversiones que van desde 1,3 hasta 220 millones de dólares. El mayor es la segunda fase de Panaca, en Quimbaya, con 800 unidades habitacionales y 144 hectáreas de Proyecto Turístico Especial que generarán 900 empleos. A ese proyecto se suma el cable aéreo de Salento: Es una asociación público-privada a 30 años, con 187 millones de dólares de inversión y una TIR del 15,89 % anual, que descongestionará el acceso al municipio y reducirá hasta 3.878 toneladas de CO2 al año.

La cartera se completa, a su juicio, con el parque logístico de Sohinco en Armenia, con 41 millones de dólares y conexión directa con Buenaventura; los hoteles Ibis Styles, con 180 suites, y Dazzler by Wyndham, con 142 habitaciones; y proyectos de agroindustria como Colnatu, Ancestral Organics y Nuttre.

Caldas: aeropuerto, geotermia y turismo

Por su parte, Irene Mejía, directora ejecutiva de Invest in Manizales, puso el foco en Caldas, cuya cartera encabeza Aerocafé. Es una inversión de 380 millones de dólares en Palestina para un aeropuerto con capacidad para 4,5 millones de pasajeros, un millón en la primera etapa y 3,5 millones en la segunda. Está diseñado para superar las limitaciones del actual aeropuerto de La Nubia y convertirse en motor de competitividad, logística y turismo de la región, señaló.

En energía, Mejía presentó el proyecto geotérmico de Valle de Nereidas, en Villamaría: Tiene un potencial de 92 MW, unos 725 GWh al año, energía para unos 350.000 hogares, con un pozo profundo ya perforado a 197 grados y un piloto inicial de 7,5 MW. Y en turismo y tecnología, la cartera incluye QUO Campestre, con 50 millones de dólares para ampliar el hotel QUO de Manizales de 36 a 60 habitaciones y desarrollar un complejo campestre de 134 habitaciones; Karana Forest Retreat, el primer Forest Retreat y Forest Club de Colombia, con 1,3 millones de dólares; y Startti, una plataforma para crear agentes autónomos de inteligencia artificial, con 2 millones. Para nosotros, la mejor decisión para su inversión está en Manizales y Caldas, concluyó.

Información actualizada para reactivar inversiones reales

Para Casado, encuentros como éste con autoridades locales y agencias de promoción son la clave para reactivar inversiones reales, porque es fundamental tener información actualizada de las oportunidades de negocio y de los sectores de interés para fomentar las posibilidades de cooperación bilateral. En el plano bilateral, recordó el programa de actividades de CEOE con su homóloga, la ANDI, y con ProColombia, y el Consejo Empresarial Colombia-España, creado en 2022 en Bogotá. En el ámbito iberoamericano, CEIB contó con la presencia de Colombia en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano de Madrid, con el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y ha impulsado en el periodo entre cumbres el II Foro Iberoamericano de Turismo en Santa Marta y el VI Foro Iberoamericano de la Mipyme en Medellín.

La inauguración concluyó con un llamamiento a la colaboración: Sigamos uniendo fuerzas y remando en la misma dirección, para que la reconstrucción del Eje Cafetero beneficie, sobre todo, a las comunidades locales y al desarrollo de las personas, que al final es lo que importa.