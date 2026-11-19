Archivo - Un avión de la aerolínea Avianca. - AVIANCA - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Avianca ofrece alternativas de vuelo a los pasajeros afectados por la suspensión de rutas de Plus Ultra en las conexiones entre Lima (Perú) y Buenos Aires (Argentina) con Madrid, a través de su centro de Bogotá (Colombia), según un comunicado.

En concreto, la aerolínea pone a disposición, vía conexión Bogotá, la opción de retorno sin cobro a quienes ya hayan realizado su trayecto de ida y cuenten con un billete de regreso emitido por Plus Ultra, con fechas de viaje comprendidas entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre, y que hayan sido comprados hasta el 17 de noviembre.

Los pasajeros pueden presentarse en los aeropuertos de Buenos Aires (Ezeiza y Aeroparque), Lima y Madrid (o Barcelona, como punto común en España) el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes, para solicitar su reubicación en vuelos de Avianca.

Esta alternativa está sujeta a disponibilidad de asientos y a las condiciones establecidas en el plan de protección --como pago de impuestos o tasas, así como cualquier otro cobro obligatorio--, mientras que los pasajeros deben verificar los requisitos migratorios y sanitarios aplicables a su itinerario, incluida la conexión en Bogotá.

Desde la filial de Abra Group reitera la importancia de una supervisión preventiva y una acción coordinada entre las autoridades y los distintos actores de la industria para proteger a los pasajeros, preservar la confianza en el transporte aéreo y garantizar la continuidad de la conectividad.

Esta actuación de Avianca se suma a otras alternativas anteriores dispuestas para apoyar a los pasajeros afectados de Viva Air, Ultra Air y Spirit Airlines.

Plus Ultra atraviesa dificultades financieras agravadas por el elevado coste del combustible y la falta de liquidez, lo que ha obligado a la aerolínea a plantear un ERE en Madrid y suspender sus rutas internacionales a Argentina, Perú y Colombia, con la excepción de los vuelos con Venezuela.

Actualmente, negocia con sus acreedores para reforzar su estructura financiera y asegurar la continuidad de sus operaciones, encargando al despacho de abogados Summa Iuris el asesoramiento en la elaboración de su plan de reestructuración.