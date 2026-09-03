Brasil aprueba una ley de minerales críticos dotada con 1.187 millones de euros para competir con China

Archivo - Óxidos de tierras raras, en el sentido de las agujas del reloj desde el centro superior: praseodimio, cerio, lantano, neodimio, samario y gadolinio. - PEGGY GREB / USDA - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Senado brasileño ha aprobado este miércoles un proyecto de ley para la creación de una Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos (PNMCE), dotada con 7.000 millones de reales (1.187 millones de euros) entre inversiones y ayudas, que tiene el objetivo de disputarle a China el liderazgo en la extracción y refino de estas materias primas.

La propuesta fomentará el minado, tratamiento, transformación e investigación de estos minerales, esenciales para los sectores energético, automovilístico o de defensa. La PNMCE modificará varias leyes para establecer una cadena productiva integral dentro de Brasil.

A tal fin, se creará un Fondo de Garantía de la Actividad Minera (FGAM) al que el Gobierno federal inyectará 2.000 millones de reales (339 millones de euros) en actuaciones relacionadas con la producción, además de inversiones por 5.000 millones de reales (847,5 millones de euros) para su refinamiento a nivel local.

La Cámara Alta ha explicado que la iniciativa legislativa apenas ha sufrido cambios durante la fase de tramitación en comparación con el texto remitido por la Cámara de Diputados. En consecuencia, ahora deberá ser firmado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para entrar en vigor.

La PNMCE estipula que las empresas dedicadas a la explotación, extracción, tratamiento y transformación de minerales críticos y estratégicos deberán destinar durante seis años el 0,2% de sus ingresos operativos brutos al FGAM. Asimismo, aportarán otro 0,3% a investigación y desarrollo.

Tras ese periodo, el 0,2% del FGAM podrá derivarse a labores de I+D, hasta un 0,5% en total. Se considerará cumplida la obligación de asignar todos los recursos a estos programas si el dinero se deposita en el FGAM o en un fondo privado que impulse la investigación en este ámbito, aunque este último punto aún está pendiente de ser regulado.

La PNMCE incluye las prospecciones mineras en la lista de proyectos que pueden optar a la emisión de 'bonos incentivados', títulos de renta fija lanzados por empresas privadas de Brasil para costear grandes infraestructuras.

"De este modo, ampliamos las ventajas de las que ya disfrutan otros sectores nacionales de infraestructuras para que los inversores que financien proyectos mineros prioritarios se equiparen, por ejemplo, a los energéticos, logísticos y de saneamiento, lo que democratiza el acceso del sector al mercado de capitales", ha afirmado el senador Eduardo Braga.

Según datos de 2025 del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Brasil es el segundo país del mundo con mayores reservas de tierras raras, con 21 millones de toneladas métricas, sólo por detrás de China (44 millones). Está por delante de Australia (6,3 millones), Rusia (3,8 millones), EEUU (1,9 millones) o Groenlandia (1,5 millones).