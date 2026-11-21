Visitantes internacionales en Madrid - HOTEL PRINCIPE PIO

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Brasil se situó como uno de los mercados emisores con mayor duración de estancia en Madrid durante los seis primeros meses de 2026, por delante de países como Italia o Estados Unidos, mientras que los turistas internacionales concentraron cerca de ocho millones de pernoctaciones y dos de cada tres noches de alojamiento en la capital.

Según los datos publicados por el Ayuntamiento de Madrid correspondientes al primer semestre del año, los visitantes procedentes de Brasil registraron una estancia media de 2,60 noches, por encima de las 2,46 noches de los turistas italianos y de las 2,41 noches contabilizadas por los viajeros estadounidenses.

De este modo, aunque Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor internacional de la ciudad por volumen de visitantes, los brasileños permanecieron más tiempo en destino durante el periodo analizado.

En concreto, entre enero y junio de 2026 Madrid recibió 93.959 viajeros procedentes de Brasil, que generaron un total de 244.541 pernoctaciones.

Por su parte, Estados Unidos registró 567.158 visitantes y 1.367.188 noches de alojamiento, mientras que Italia alcanzó los 228.576 viajeros y las 561.290 pernoctaciones.

Estos datos reflejan que el número de llegadas no siempre guarda una relación directa con la duración de las estancias. Así, pese a liderar ampliamente la llegada de turistas internacionales, los ciudadanos estadounidenses permanecieron en la capital menos tiempo que los brasileños.

La tendencia también se observa en otros mercados europeos. Los turistas procedentes de Reino Unido registraron 180.463 viajeros y 430.968 pernoctaciones, lo que equivale a una estancia media de 2,39 noches.

En conjunto, los visitantes internacionales permanecieron una media de 2,38 noches en Madrid durante el primer semestre de 2026, una cifra superior a la estancia media de 2,11 noches registrada por el conjunto de viajeros alojados en la capital.

LOS EXTRANJEROS GENERAN EL 66% DE LAS PERNOCTACIONES

El peso del turismo internacional en Madrid continúa creciendo.

Durante los seis primeros meses del año, los visitantes extranjeros generaron 7.948.107 pernoctaciones, aproximadamente el 66% del total de noches de alojamiento registradas en la ciudad.

Esta relevancia convierte a la duración de las estancias en un indicador cada vez más relevante para comprender el comportamiento de la demanda turística y el impacto económico asociado a cada mercado emisor.

Desde el hotel Príncipe Pío apuntan que factores como la distancia entre el país de origen y el destino, la conectividad aérea o las motivaciones del viaje pueden influir en el tiempo de permanencia de los visitantes, aunque subrayan que el peso de cada uno de estos elementos requiere análisis específicos.

Asimismo, destacan que la diversidad de perfiles turísticos que recibe Madrid obliga a los establecimientos hoteleros a adaptar sus servicios y recomendaciones a huéspedes con necesidades diferentes, desde quienes realizan escapadas urbanas de corta duración hasta aquellos viajeros que disponen de varios días para recorrer la oferta cultural, gastronómica y comercial de la ciudad.

Además de registrar una de las estancias medias más elevadas, Brasil fue uno de los mercados con mejor evolución durante el periodo analizado.

El número de turistas brasileños que visitaron Madrid aumentó un 30% respecto al primer semestre de 2025, mientras que las pernoctaciones crecieron un 24%, reforzando el protagonismo de este mercado dentro de la estrategia internacional del destino.