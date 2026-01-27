Buenos Aires se consolida en Fitur 2026 como destino gastronómico, eventos masivos y turismo de reuniones. - VISIT BUENOS AIRES

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Buenos Aires participó por segundo año consecutivo en la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2026, con stand propio con el objetivo de consolidarse como destino internacional gastronómico, de eventos masivos y turismo de reuniones.

La capital argentina muestra una constante evolución de su escena culinaria diversa, y como ejemplo de ello, cuenta con restaurantes posicionados entre los 50 mejores de Latinoamérica y que se incluyen en el ranking 'The World's 50 Best Restaurants', además de establecimientos reconocidos por la Guía Michelin y otros listados de referencia global.

A ello se suma una intensa agenda de eventos masivos, entre los que destacan la celebración de competiciones deportivas internacionales, conciertos de primer nivel y festivales culturales, como el Capital Mundial del Deporte 2027.

En paralelo, la ciudad argentina se mantiene desde hace más de una década como una de las principales sedes latinoamericanas de congresos y convenciones. Esta fortaleza se sustenta en una infraestructura sólida, una amplia capacidad hotelera, una conectividad aérea estratégica y una agenda que combina negocio, cultura y ocio.

Este posicionamiento se ha visto reforzado en FITUR por una presencia institucional activa a lo largo de la feria, con distintos encuentros y actos oficiales orientados a consolidar el alcance del destino.

En este marco, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires y del Ente de Turismo de la Ciudad, entre otras autoridades, han participado en diversas citas profesionales y encuentros con medios, trasladando la visión turística de la ciudad y las principales apuestas que marcarán su desarrollo en los próximos años.