El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantiene los tipos en el 4,25% por decimotercera reunión seguida

Archivo - Logo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha acordado mantener inalterados los tipos de interés en el 4,25% por decimotercera reunión consecutiva, por lo que seguirán en su nivel más bajo desde abril de 2022.

La inflación mensual de septiembre fue del 0,12%, mientras que, de obviarse los alimentos y la energía, se ubicó en el 0,07%. En términos interanuales, pasó del 4,4% en agosto al 4,5% en septiembre, en tanto que la variable subyacente repitió con un 4,5%, por encima del rango objetivo del 1% al 3%.

Las expectativas de inflación a doce meses vista permanecieron sin cambios en el 3,1%, superando "ligeramente" la horquilla fijada por el instituto emisor.

"Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2% en el horizonte de proyección conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que afectaron la inflación", ha explicado el BCRP en un comunicado.

"Sin embargo, existe el riesgo de que el fenómeno de 'El Niño' y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo tengan efectos más persistentes sobre la inflación", ha matizado.

Los indicadores adelantados de la actividad económica de septiembre siguieron mostrando un "buen desempeño", aunque los actuales registraron una "evolución mixta" respecto al mes previo. Pese a ello, las expectativas se mantuvieron "en el tramo optimista con cierta moderación".

"Los riesgos globales se mantienen elevados, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y de los precios internacionales del petróleo. Asimismo, persiste la incertidumbre en torno a las tensiones en Oriente Próximo, a lo que se suman otros riesgos geopolíticos", ha resumido el BCRP.

Aun así, el banco central ha constatado que las perspectivas de crecimiento mundial continuaron siendo "positivas" y que los términos de intercambio son favorables a la economía peruana.