Mapfre Global Risks firma un acuerdo con Macquarie para impulsar el aseguramiento de activos en Latinoamérica

Foto de la firma del acuerdo de colaboración entre Mapfre Global Risks y Macquarie Asset Management para la generación de oportunidades de negocio en Latinoamérica dentro del área de grandes riesgos corporativos. - MAPFRE

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mapfre Global Risks ha firmado este martes un acuerdo de colaboración con la gestora australiana de infraestructuras Macquarie Asset Management para generar nuevas oportunidades de negocio en el segmento de grandes riesgos corporativos en Latinoamérica.

Según ha explicado la firma española en un comunicado, Macquarie identificará y presentará potenciales clientes a Mapfre Global Risks, incluidas compañías de su cartera de participadas. Esto permitirá a Mapfre reforzar su posicionamiento como aseguradora de referencia para la cartera de activos de Macquarie en Latinoamérica.

La alianza supone un "nuevo paso" en la relación iniciada en 2021 entre ambas empresas y abre la puerta a una asociación más estrecha en la gestión y transferencia de riesgos vinculados a infraestructuras y otros activos estratégicos en la región.

El pacto ha sido rubricado por el director de Estrategia y Desarrollo Empresarial de Mapfre Global Risks, Álvaro Núñez, y el director gerente de Macquarie Asset Management, James Jackson, en un encuentro en la sede regional de Macquarie para las Américas, sita en Nueva York (Estados Unidos).