Acerinox se dispara un 8,5% en Bolsa tras ganar 77 millones a junio y dejar atrás pérdidas

Archivo - Fachada del edificio de Acerinox, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los títulos de Acerinox se han disparado casi un 8,5% en Bolsa a la apertura del mercado, tras anunciar sus resultados del primer semestre del año, en el que obtuvo un beneficio neto de 77 millones de euros, frente a las pérdidas de 18 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la continuada solidez del negocio en Estados Unidos y el cambio de tendencia registrado en el mercado europeo.

En concreto, las acciones del grupo siderúrgico lideraban a las 9.22 horas las subidas en el Ibex 35, con unas ganancias del 8,45%, hasta los 17,84 euros por título.

Acerinox registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 271 millones de euros en el periodo de enero a junio, un 27% superior al del mismo periodo de 2025.

La producción de acería durante los primeros seis meses de 2026 ascendió a 1,03 millones de toneladas, un 2% más respecto al primer semestre de 2025), mientras que la facturación se situó en 2.966 millones de euros (-3%) por el mix de productos.

Durante el semestre, el flujo de caja operativo del grupo fue de 43 millones de euros, marcado por el incremento del capital circulante de explotación por valor de 146 millones de euros, debido a la mayor actividad e incremento de los precios de las materias primas.

Asimismo, las inversiones de Acerinox ascendieron a 148 millones de euros y el grupo situó su deuda financiera neta en los 1.361 millones de euros al cierre de junio.

Con estas cifras a mitad de año y apoyado en la solidez del negocio en Estados Unidos y la progresiva mejoría en el mercado europeo, Acerinox señaló que prevé que el Ebitda del tercer trimestre de 2026 sea ligeramente superior al del segundo trimestre, a pesar de la estacionalidad y las paradas programadas de mantenimiento.