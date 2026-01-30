La agencia de aviación de EEUU aborda la reorganización más grande de su historia sin reducir plantilla

Archivo - 12 March 2024, US, Renton: Boeing airplanes in various stages of production stand in the Boeing Renton Factory in Renton, Washington, USA. The Boeing Renton Factory produces the company's 737 MAX passenger airplanes. Boeing delivered significant - Scott Brauer/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha presentado la reorganización integral más grande de su historia, que incluye la creación de una nueva oficina de supervisión de seguridad, sin reducción de plantilla, con el objetivo de mejorar la seguridad y aumentar la transparencia, según un comunicado.

Otros cambios destacados abarcan la puesta en marcha de una oficina de modernización del espacio aéreo y otra oficina de tecnologías aeronáuticas avanzadas para supervisar la integración de drones, eVTOL y otros vehículos de movilidad aérea avanzada en el espacio aéreo.

Asimismo, la reorganización también aborda el cambio de más puestos de liderazgo "clave" a puestos permanentes y la consolidación de la gestión de las divisiones de finanzas, TI y recursos humanos, bajo la autoridad del administrador.

Así, la FAA ha resaltado que, ahora, en lugar de contar con diferentes métricas de seguridad aisladas en oficinas individuales, la agencia podrá compartir los datos de seguridad con mayor libertad.

A la hora de presentar esta reorganización, en palabras del secretario de Transporte de EEUU, Sean P. Duffy, lcon estos cambios, la FAA puede simplificar la burocracia, fomentar la innovación y ofrecer un nuevo sistema de control de tráfico aéreo al "ritmo de Trump --presidente estadounidense", a la vez que mejora la seguridad.

"Estas medidas establecerán líderes permanentes que adopten la innovación, compartan libremente datos y perspectivas de seguridad y se centren en implementar un sistema de control de tráfico aéreo completamente nuevo", ha resaltado el administrador de la FAA, Bryan Bedford.

Por último, para la agencia, esta nueva estructura estará bien posicionada para implementar el 'Plan de Vuelo 2026', que se basa en tres pilares: personal, seguridad y modernización del Sistema Nacional del Espacio Aéreo (NAS).