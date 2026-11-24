Camión de gas natural comprimido de FCC Environmental Services. - FCCENVIRO

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

FCC Environmental Services, filial de FCCenviro (Grupo FCC), ha resultado adjudicataria del contrato de recogida de residuos sólidos de la ciudad de Cabo Coral (Cape Coral en inglés), en el Estado de Florida (Estados Unidos), por 480 millones de dólares (unos 438,4 millones de euros, al cambio actual), según ha informado la compañía este martes.

El contrato contempla una duración inicial de diez años con la posibilidad de una prórroga adicional de cinco más, comenzará el 1 de octubre de 2027 y atenderá tanto a clientes residenciales como comerciales.

Su puesta en marcha irá acompañada de una "importante" inversión en personal, flota e infraestructuras, que incluirá la incorporación de unos 130 profesionales, el despliegue de cerca de 100 nuevos vehículos y equipos propulsados por gas natural comprimido (GNC), la construcción de una nueva instalación operativa local y la renovación integral del parque de contenedores, señala en un comunicado.

Durante los próximos meses, FCC Environmental Services trabajará junto al Ayuntamiento de la ciudad para preparar la puesta en marcha del servicio y buscar una transición "ágil y eficaz", mientras que, de cara al inicio de las operaciones, informará a residentes y empresas de todos los aspectos relacionados con el nuevo servicio, incluidos los calendarios de recogida y las novedades operativas.

Esta nueva adjudicación refuerza la presencia de la compañía en "uno de los mercados estratégicos" para su actividad en Norteamérica y contribuye a su crecimiento "continuado" en Estados Unidos, donde FCCenviro presta servicios medioambientales a unos 14 millones de personas en siete estados: Florida, California, Texas, Iowa, Nebraska, Minnesota y Carolina del Norte.

"Refleja la confianza de la ciudad de Cape Coral en nuestra capacidad para prestar un servicio ambiental eficiente y de calidad a sus residentes y empresas y afianza la presencia de FCCenviro como una de las mayores compañías en Florida y en los Estados Unidos", afirma el CEO de FCCenviro, Iñigo Sanz.

La cartera total de FCCenviro en los Estados Unidos suma 3.500 millones de dólares (cerca de 3.200 millones de euros) y a nivel mundial acumula la cifra de 16.500 millones de euros.