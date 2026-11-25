Archivo - 02 April 2025, US, Washington: US President Donald Trump leaves the Rose Garden of the White House, after he signed two executive orders that will lead to reciprocal tariffs against other countries that charge tariffs on US goods. Trump announce - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos planea establecer nuevos aranceles a China, la Unión Europea y otras doce economías mundiales, alegando que sus actos y su sobrecapacidad industrial son "irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense", todo bajo el amparo en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

En concreto, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha señalado a China, la UE, Singapur, Suiza, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, Japón e India como los receptores de estas tasas.

"Durante décadas, muchos de nuestros socios comerciales han adoptado estrategias industriales basadas en atacar la manufactura, la supresión de salarios y mano de obra, el apoyo financiero y de otro tipo, los insumos de la economía no de mercado y otras prácticas distorsionadoras del mercado que inclinan la balanza comercial a su favor, a la vez que erosionan la base manufacturera de Estados Unidos", ha sostenido el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La Administración estadounidense considera que los subsidios y otros apoyos gubernamentales han creado un exceso de capacidad industrial en estas economías, lo que permite a sus empresas inundar los mercados globales con productos más baratos, perjudicando así a los productores estadounidenses.

De esta manera, todos los productos de los 27 miembros de la UE podrían llegar a enfrentarse a un arancel del 20%, frente al 15% actual y establecido como techo en el acuerdo entre ambos bloques, en caso de que las medidas adoptadas por Bruselas resulten "insatisfactorias" para Washington.

China podría ver elevados los aranceles por parte de EEUU hasta el 40% si, al igual que la UE, no contenta al Gobierno estadounidense con mecanismos que aborden los asuntos esgrimidos en la investigación de la Oficina del Representante Comercial de EEUU.

La propuesta para China tiene en cuenta de inicio los compromisos y el arancel del 20% anunciados como parte del acuerdo conjunto de Kuala Lumpur, alcanzado por el presidente Trump y el presidente chino, Xi Jinping, el 30 de octubre de 2025. No obstante, Washington hace explícita la posibilidad de duplicar esta tasa.

"Desde 2016, líderes como Donald Trump, Joe Biden, Xi Jinping y Emmanuel Macron han reconocido la amenaza que el exceso estructural de capacidad y producción representa para la economía global. Pero donde las sucesivas declaraciones en el G7, el G20, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros foros no han dado lugar a cambios, el presidente Trump propone tomar medidas para eliminar estos actos, políticas y prácticas injustas", ha apuntado Greer.

En declaraciones a la cadena CNBC explicando los nuevos aranceles, también subrayaba que las tasas generales aplicadas a cada socio no superarían los niveles previamente acordados en el marco de acuerdos comerciales bilaterales y no se sumarán a los gravámenes existentes, salvo en el caso de China.

"Lo que proponemos hoy es, en realidad, un conjunto de aranceles selectivos para abordar el problema del exceso de capacidad (...) solo se sumarán unos pocos puntos porcentuales", defendió el funcionario estadounidense, añadiendo que Washington ha hablado con sus socios comerciales al respecto.

"Saben lo que proponemos. Creo que gran parte de esto ya está contemplado, y no creo que ninguno de estos aranceles entre en vigor antes de un par de meses", añadió Greer, quien confía en que, tras las propuestas del miércoles, se lleve a cabo una negociación "amplia" con los socios comerciales.

PEKÍN Y BRUSELAS SE OPONEN

China considera una "falacia" la acusación de sobrecapacidad industrial que Estados Unidos alega como justificación para la imposición de aranceles sobre las exportaciones del gigante asiático y otros países.

"La supuesta 'sobrecapacidad' es una falacia, y China se opone a que se utilice como pretexto para la manipulación política", ha asegurado este miércoles el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa.

Por su parte, la Unión Europea ha lamentado este miércoles la unilateralidad de los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos basados en el exceso de producción global, al tiempo que ha rechazado que Europa sea "fuente" de esa sobrecapacidad estructural.

MÁS SUBIDAS A OTROS DOCE SOCIOS

Japón hará frente a un arancel del 15%, con posibilidad de subir hasta el 20%; Corea del Sur tendrá impuesta una tasa del 15%, que podría alcanzar el 25%, y en el caso de India también podría aumentarse hasta el 25%.

Con este mismo mecanismo, Estados Unidos se reserva el poder de incrementar los aranceles a Singapur (20%), Suiza (20%), Indonesia (25%), Malasia (25%), Camboya (25%), Tailandia (25%), Vietnam (35%), Taiwán (25%), Bangladesh (20%).

Por su parte, Jamieson Greer ha especificado que todavía no han emitido un dictamen sobre México y Noruega, que por el momento quedan fuera de esta nueva batería de gravámenes.

Las nuevas tasas anunciadas no entran en vigor de manera automática sino que se trata de propuestas por parte del representante comercial en base a las investigaciones llevadas a cabo por su oficina. Los países afectados tienen hasta el 5 de enero para enviar sus comentarios y a partir del 25 de enero se celebrarán audiencias relativas a estas cuestiones.