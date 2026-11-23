MADRID 23 Nov. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 23 de noviembre:

NACIONAL

-- Encuestas para las elecciones generales 2026 y resultados históricos, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/29n-resultados-elecciones-genera...

-- El Barómetro del CIS sitúa al PSOE casi diez puntos por encima del PP, mientras baja Vox

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7937312

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/estimacion-intencion-voto-elecci...

SOCIEDAD

-- Igualdad eleva a 47 las víctimas mortales de la violencia machista en 2026 tras confirmar el caso de Albacete

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ul...

INTERNACIONAL

-- El Partido Demócrata alcanza los 258 escaños en la Cámara de Representantes de EEUU, su mayor mayoría desde 1992

https://www.epdata.es/datos/elecciones-mitad-mandato-midterm...

Infografías: https://fotos.europapress.es/infografias/f7936942

ANDALUCÍA

PP ganaría en Andalucía el 29N con 24-26 escaños, PSOE lograría 18-20, Vox de 11 a 14 y Adelante hasta 5 según el Centra

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7936676

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/29n-resultados-elecciones-genera...

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