MADRID 25 Nov. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 25 de noviembre:
ECONOMÍA
-- EEUU revisa al alza su crecimiento del tercer trimestre, hasta el 1,1%
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
-- Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de septiembre tras subir un 2,3%
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...
Infografías: https://fotos.europapress.es/abonados/infografias/f7941687
-- El PIB de Alemania creció un 0,1% en el tercer trimestre, por debajo de lo previsto
https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...
SOCIEDAD
-- Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ul...
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