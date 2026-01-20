Jalisco firma un acuerdo con la Fundación Real Madrid para acoger una escuela de fútbol en Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, durante un encuentro informativo organizado por Europa Press, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Estado mexicano de Jalisco ha firmado un acuerdo la Fundación Real Madrid para establecer una sede permanente de una de sus escuelas de fútbol en Guadalajara durante los próximos cinco años.

Así lo ha confirmado el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, durante el encuentro informativo 'Jalisco, sede de grandes eventos' organizado por Europa Press, después de un año de negociaciones entre ambas partes y con motivo de la celebración del Mundial este verano en esta región mexicana.

Esta escuela iniciará su andadura con 250 alumnos de entre 11 y 15 años, si bien el objetivo es alcanzar la cifra de 750 niños "que serán capacitados en valor a través del deporte en Jalisco", explicó Lemus.

En paralelo, y para ampliar los lazos culturales entre España y Jalisco, la región está trabajando para firmar un acuerdo con el Camino de Santiago y fomentar, de esta manera, el turismo religioso.

OFERTA CULTURAL ALREDEDOR DEL MUNDIAL

Respecto a la celebración del Mundial en Jalisco, el gobernador ha avanzado que su determinación es convertirse en "la sede más mexicana" de este evento deportivo.

"Queremos que la oferta turística no sea solo por los cuatro partidos o los 39 días del Mundial, queremos que vaya mucho más allá", especificó.

Entre estas actividades destacan tres conciertos públicos de Maná, Alejandro Fernández y un homenaje a Carlos Santana en días previos a los partidos que se celebrarán en Guadalajara.

Más allá del área metropolitana de Guadalajara, Lemus ha resaltado el turismo de sol y playa de Costa Negra, "el destino turístico que más crezca en los próximos 20 años en México", donde se acaba de inaugurar un hotel de la cadena Four Seasons y se están construyendo otros dos nuevos.