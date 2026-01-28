Un juzgado de EE.UU. da vía libre a Iberdrola para seguir con su proyecto de eólica marina Vineyard Wind 1

Archivo - Nota Informativa / Iberdrola Inicia La Puesta En Marcha De Vineyard Wind I, El Mayor Parque Eólico Marino De Estados Unidos - IBERDROLA - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado del distrito de Massachussets ha otorgado la medida cautelar solicitada por el 'megaproyecto' de eólica marina 'Vineyard Wind 1', propiedad de Iberdrola -a través de su filial estadounidense Avangrid- y del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), ante la orden de suspensión que fue remitida en diciembre por La Oficina de Gestión de las Energías Marinas del Departamento del Interior (BOEM, por sus siglas en inglés).

Así, esta decisión judicial deja vía libre al proyecto y permitirá continuar las actividades de construcción, puesta en marcha y producción inmediatamente.

De todas maneras, la sociedad Vineyard Wind ha indicado que continuará trabajando con la Administración de Estados Unidos "para una resolución rápida y permanente del procedimiento".

El parque eólico marino de 'Vineyard Wind 1' está ya completado al 95% y se encuentra produciendo energía para hogares e industrias de Nueva Inglaterra.

Así, seguirá produciendo energía y continuará con la construcción del 5% restante del parque tan pronto como sea posible, "manteniendo la seguridad como prioridad clave, para poder suministrar energía asequible y segura".

A mediados de enero, Vineyard Wind presentó una solicitud en un tribunal federal de Massachusetts para obtener esta orden judicial contra la suspensión de obras de la administración de Donald Trump, que detuvo las obras en cinco concesiones de parques eólicos marinos, entre ellos 'Vineyard Wind 1'.

'Vineyard Wind 1', que ya desde principios de 2024 había ido completando trabajos de puesta en marcha, contaba con la mayor parte de sus aerogeneradores ya produciendo energía desde hace meses para cerca de 400.000 hogares en Massachusetts.

El proyecto de Iberdrola y CIP sumará una capacidad para generar 806 megavatios (MW), suficientes para abastecer a más de 400.000 hogares y empresas de la Commonwealth de Massachusetts.

Junto a 'Vineyard Wind 1', los parques en construcción afectados por la decisión eran 'Revolution Wind', de 704 megavatios (MW) de Orsted; 'Sunrise Wind', de 924 MW; 'Coastal Virginia Offshore Wind', de 2.600 MW; y 'Empire Wind 1', de 810 MW y de Equinor.

No obstante, la Justicia de Estados Unidos había ido dando la vuelta a la decisión de la Administración de Donald Trump y concediendo medidas cautelares como la de Vineyard Wind ya en otros casos, como por ejemplo, a Orsted o Equinor.

GRAN PROYECTO 'OFFSHORE' EN EE.UU.

'Vineyard Wind 1' es la primera y gran instalación eólica 'offshore' de Iberdrola en Estados Unidos. El proyecto está participado en un 50% por el Grupo Iberdrola -a través de Avangrid Power, filial de Avangrid- y CIP y su inversión asciende a unos 3.000 millones de dólares (más de 2.700 millones de euros) garantizados mediante contratos con las tres principales empresas eléctricas del estado.

El pasado mes de septiembre la Administración de Donald Trump, dentro de su cruzada contra este tipo de renovables, ya puso en el foco a dos proyectos eólicos marinos de Iberdrola -New England Wind 1 y 2- al retirar la autorización para su construcción, aunque ninguno de ellos estaban iniciados.

Y es que las órdenes de suspensión de obras y las retiradas de permisos, o la amenaza de hacerlo, se han sucedido en diversos parques eólicos 'offshore' desde la llegada del nuevo Gobierno estadounidense.