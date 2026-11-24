MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rogamos a los abonados que añadan estos temas a la agenda gráfica de este 24 de noviembre de 2026:

-- En Madrid, el nieto de Lázaro Cárdenas visita la exposición 'México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar' del Instituto Cervantes.

-- En Madrid, entrevista a la presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ, Esther Rojo, con motivo del 25N.

Por otro lado, rogamos anuelen el siguiente tema:

-- 19.30 horas. En Madrid, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre (29N).

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/