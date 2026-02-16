Milei cambiará el artículo de su reforma laboral que reduce el salario de las bajas médicas hasta el 50%

El presidente de Argentina, Javier Milei. - Harold Cunningham/World Economic / DPA

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina modificará el artículo incluido en la reforma laboral recién aprobada por el Senado que reduce el salario de las bajas médicas hasta el 50% si el trabajador sufre un accidente o enfermedad no vinculada a sus tareas.

"Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar el 100% del salario. Pero sólo para casos de corroboración concreta y fehaciente", adelantó la senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad Nacional con el presidente Javier Milei, Sandra Bullrich, en una entrevista con 'TN'.

Bullrich explicó que los trabajadores deberán presentar un certificado "claro" que no pertenezca a una industria que quieren "desarmar". "Queremos destruir esa mafia. Nuestro objetivo es que Argentina no tenga un 15% de ausentismo. Que se termine la avivada de que todas las semanas tengo un problema y no trabajo. Necesitamos productividad", especificó.

La senadora recalcó que los certificados psiquiátricos son uno de los recursos más presentados para solicitar una baja médica y que existen médicos presos por certificados falsos. "Tendríamos que tener muchos más presos", aseguró.

El artículo 44 de la reforma laboral estipula que el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas, y del 75% si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del empleado sobre el riesgo en la salud.

El anuncio de modificación tiene lugar después de las reservas de algunos legisladores aliados sobre este artículo que podrían bloquear la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. Los sindicatos, representados por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Frente de Sindicatos Unidos, han amenazado con convocar una huelga a nivel nacional para protestar contra esta medida.

La reforma laboral también introduce limitaciones a asambleas y huelgas, crea un banco de horas que permite compensar horas extra con tiempo libre y establece un "salario dinámico" que puede establecerse por tiempo o por rendimiento, incluyendo comisiones individuales o colectivas.