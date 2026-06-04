Agenda Autonómica de Europa Press para este jueves, 4 de junio

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones más destacadas de la sección de Autonomías previstas para este jueves 4 de junio:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 10.30 horas: En Vitoria-Gasteiz, el presidente del EBB, Aitor Esteban, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, presentan la Proposición de Ley de medidas urgentes de simplificación y agilización para la actividad económica sostenible, tras su votación en pleno. En el Parlamento. (C/Becerro Bengoa, s/n).

-- 14.00 horas: En Bilbao, el expresidente del Gobierno José María Aznar presenta su libro 'Orden y libertad'. El eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, será el encargado de presentar a José María Aznar. En la Sociedad Bilbaina (C/ Navarra,1).

NOTA.- La intervención de Aznar será grabada y se enviará a los medios de comunicación una vez finalizado el acto.

-- 18.30 horas: En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el coloquio 'Frente Popular o España. Fundamentos para la alternativa', en el que dialogará con el exministro Jaime Mayor Oreja sobre su libro 'Una verdad incómoda'. Hotel Intercontinental (P.º Castellana, 49).

NOTA.- La intervención de la presidenta se emite en directo en https://www.youtube.com/live/GCa38AMmk8Y.

TRIBUNALES

-- 09.55 horas: En Badajoz, el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se reanuda con la declaración de los investigados, en la Audiencia Provincial de Badajoz. (Avda. Colón, 6).

ECONOMÍA-LABORAL

-- 11.00 horas: En Arrasate (Guipúzcoa), rueda de prensa del presidente de Mondragon, Pello Rodríguez, para hacer balance de 2025 y comentar las previsiones para este año. En la sede de la Corporación.(P.º José María Arizmendiarrieta, 5).

NOTA.- Para acudir, los medios deberán tomar un autobús a las 10.30 horas desde Otalora (Aretxabaleta).

-- 11.15 horas: En Bilbao, presentación del Proyecto Transformador de "Grid4Industry" en el marco del Plan de Industria - Euskadi-2030. Intervienenen: Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad; Asís Canales, delegado institucional de Iberdrola en el País Vasco y presidente de I-DE; Ainara Basurko, diputada foral de Promoción Económica; Alexander Artetxe, CEO y presidente de Arteche; y José Luis Elejalde, director de Transición Energética de Tecnalia. En el Centro Corporativo de Iberdrola José Ignacio Berroeta (Av. San Adrián, número 48).

-- 11.30 horas: En Arteixo (A Coruña), presentación de resultados de Corporación Hijos de Rivera. A las 10.00 horas, recepción y visita guiada a la fábrica (sin gráficos). Fábrica del polígono de Morás (Rúa Severo Ochoa, 15142)

SOCIEDAD

-- 10.30 horas: En Valencia, las estudiantes palestinas que seguirán su formación en la UPV ofrecerán una rueda de prensa junto al rector. Sala de Juntas del edificio de rectorado (Camí de Vera, s/n, Edificio 3A, 2º planta).

-- 11.00 horas: En Valencia, manifestación convocada por los sindicatos convocantes de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Valenciana. Desde Plaza de San Agustín a la calle Mur de Santa Ana. La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, acude a la concentración y atiende a los medios en la Plaza del Ayuntamiento. En Alicante, a las 18.30, desde las escaleras del IES Jorge Juan al Paseo de Gadea. El sindic del PSPV-PSOE en Les Corts, Jose Muñoz, y el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, asisten junto a otros representantes socialistas a ambas protestas.

-- 12.30 horas: En Barcelona, rueda de prensa de Ustec·Stes sobre la consulta docente. Sede de Ustec (C/ València 537).

CULTURA

-- 16.30 horas: En Barcelona, inicio de los conciertos de la primera jornada del Primavera Sound. A las 18.05 Renaldo & Clara. A las 19.45 Geese. A las 22.05 Massive Attack. A las 23.30 Doja Cat. A la 1.20 Bad Gyal (Parc del Fòrum).