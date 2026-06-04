Agenda gráfica para el día 4 de junio de 2026

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 4 de junio de 2026:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, CEOE organiza la jornada Líderes Verdes: Empresas al Frente de la Transformación Ecológica.

-- 09.00 horas. En Barcelona, sigue el pleno.

-- 09.30 horas. En Madrid, La SER celebra 'Seremos', una jornada para reflexionar sobre el futuro de la sociedad.

-- 10.00 horas. En Madrid, pleno de la Asamblea de Madrid.

-- 10.00 horas. En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside el acto de declaración de los destacamentos penales de la línea Madrid-Burgos como Lugar de Memoria.

-- 10.30 horas. En Vitoria, el presidente del EBB, Aitor Esteban, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, presentan la Proposición de Ley de medidas urgentes de simplificación y agilización para la actividad económica sostenible, tras su votación en pleno.

-- 10.30 horas. En Madrid, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, presentarán el informe "50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de las provincias en España. Una visión por provincias".

-- 11.00 horas. En Madrid, Guardia Civil convoca una visita el dispositivo de seguridad en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para la llegada del Papa León XIV.

-- 11.00 horas. En Mondragon (Guipúzcoa), rueda de prensa del presidente de Mondragon, Pello Rodríguez, para hacer balance de 2025 y comentar las previsiones para este año.

-- 11.00 horas. En València, manifestación convocada por los sindicatos convocantes de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana. La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, acude a la concentración y atiende a los medios.

-- 11.00 horas. En Madrid, el ministro de Hacienda, Arcadi España, comparece ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, a petición propia, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.

-- 12.00 horas. En Madrid, el Rey asiste al "South Summit 2026".

-- 12.30 horas. En Barcelona, rueda de prensa de Ustec·Stes sobre la consulta docente sobre el preacuerdo con el Departament de Educación de la Generalitat.

-- 15.30 horas. En Palos de la Frontera (Huelva), la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios antes de presidir el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo, en el marco de los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana.

-- 18.30 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el coloquio Frente Popular o España. Fundamentos para la alternativa, en el que dialogará con el ex ministro Jaime Mayor Oreja sobre su libro 'Una verdad incómoda'.

ECONOMÍA

-- 11.00 horas. En A Coruña, presentación de Resultados 2025 de Corporación Hijos de Rivera. Asiste el presidente ejecutivo de la corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera.

SOCIEDAD

-- 08.00 horas. En Sevilla, celebración de la misa y posterior procesión del Corpus Christi.

CULTURA

-- En Barcelona, recursos del festival Primavera Sound.

-- 20.30 horas. En Madrid, Caetano Veloso actúa en el Movistar Arena.

-- 22.00 horas. En Madrid, Rigoberta Bandini actúa en las Noches del Botánico.

-- 23.30 horas. En Barcelona, concierto de Doja Cat en el festival Primavera Sound.

DEPORTES

-- 19.00 horas. En Barcelona, encuentro de Liga ACB Endesa Cuartos de Final Play Off game 2 entre FC Barcelona y el UCAM Murcia

-- 21.00 horas. En A Coruña, encuentro amistoso entre España e Irak en la previa al Mundial FIFA 2026.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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