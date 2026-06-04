Agenda Informativa de Europa Press para este jueves, 4 de junio (1)

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este jueves 4 de junio en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.40 horas: La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, es entrevistada en 'Las Mañanas de RNE'; y a las 10.00 horas, el vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, es entrevistado en 'El Programa de Ana Rosa', de 'Telecinco'.

-- 09.00 horas: En Luxemburgo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI).

-- 09.30 horas: La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, interviene en 'TVE'.

-- 10.30 horas: El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, es entrevistado en 'El món' a 'RAC1'.

-- 11.00 horas: En París (Francia), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE.

-- 11.00 horas: En Colmenar Viejo (Madrid), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, en la Base Logística San Pedro (Crta. Miraflores (M-609), Kilómetro 34).

-- 12.00 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa. Sede Nacional (c/ Génova, 13).

-- 19.30 horas: En Luxemburgo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participa en la cena de trabajo de los ministros de Justicia del Grupo de Estados miembros del Sur de la UE.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 11.00 horas: Comisión de Hacienda y Función Pública. Comparecencia del ministro de Hacienda, Arcadi España. Sala Constitucional.

-- 16.00 horas: Jornadas 'Preservación del suelo agrícola frente a la proliferación de macro plantas fotovoltaicas'. Sala Ernest Lluch.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 11.00 horas: Reunión de Mesa. Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por videoconferencia.

-- 11.00 horas: Reunión de Mesa. Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme. Por videoconferencia.

AUTONOMÍAS

-- 10.00 horas: En Toledo, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, asiste a los medios a su llegada a la Catedral de Toledo para la celebración del Corpus Christi (C/ Cardenal Cisneros, 1).

-- 11.00 horas: En Valencia, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, ofrece declaraciones en el marco de la concentración por la huelga educativa en Valencia (Pl. Ayuntamiento).

-- 11.30 horas: En Vitoria, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantiene un encuentro con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado. Sede del gobierno vasco (C/ Donostia-San Sebastián, 1); a las 13.00 horas, Clausura el foro 'Euskadi, Destino de Valor: Claves del Turismo Sostenible', del diario digital El Plural. Palacio de Congresos Europa (Av. Gasteiz, 85); a las 14.00 horas, mantiene un encuentro con la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia. Sede del gobierno vasco.

-- 13.00 horas: En Ávila, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, clausura de la VI edición de 'C1b3rWall', un congreso que ha contado con ponentes nacionales e internacionales y cuyo lema ha sido 'Cibercrimen 3.0'. Escuela Nacional de Policía (Avenida Juan Carlos I, 46).

-- 15.00 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en la inauguración del festival Primavera Sound (Pl. Fòrum, 1).

-- 15.20 horas: En Huelva, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios antes de presidir el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo; a las 16.30 horas, participa en la sesión 'Protección de los derechos humanos de las personas en movilidad y prevención de riesgos de vulneración'. Monasterio de La Rábida (Paraje de la Rábida, s/n).