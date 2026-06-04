Agenda Informativa de Europa Press para este jueves, 4 de junio (2)

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este jueves 4 de junio en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-laboral y Sociedad:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 08.45 horas: En Madrid, jornada 'Líderes Verdes: Empresas al Frente de la Transformación Ecológica', organizada por la CEOE, con la participación de su presidente Antonio Garamendi; y Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre otros. En la sede de CEOE (C/ Diego de León, 50).

-- 09.30 horas: En Madrid/Online, el diario 'elEconomista' celebra su IV Foro Asegurador. Interviene el presidente de Mapfre, Ignacio Garralda; la CEO de Mapfre Iberia, Elena Sanz, entre otros. Sede de elEconomista (C/ Condesa de Venadito, 1).

-- 09.40 horas: Online, Colonial SFL celebra en Madrid su 'Capital Markets Day' para analistas e inversores institucionales.

NOTA.- Podrá seguirse vía webcast por audioconferencia.

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantiene un encuentro con el presidente de la Sociedad Anónima Estatal Caución Agraria (Pº Infanta Isabel, 1).

-- 10.30 horas: En París (Francia), el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con la embajadora francesa de Asuntos Digitales, Clara Chapaz.

-- 10.30 horas: En Madrid/Online, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, presentarán el informe '50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de las provincias en España. Consejo General de Economistas (C/ Nicasio Gallego, 8).

-- 11.00 horas: En Madrid, Nextil presenta el Plan de Crecimiento y Expansión 2026-2030 en su Investor Day 2026, donde intervendrán Alberto Llaneza, Arturo Llaneza y César Revenga.

NOTA.- Se podrá seguir por streaming en www.nextil.com/investors-day-nextil.

-- 12.00 horas: En Madrid/Online, Acciona Energía celebra su junta general de accionistas. En su sede (Av. Gran Vía de Hortaleza, 3).

-- 12.00 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI asiste al 'Soth Summit 2026' junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. La Nave (C/ Cifuentes, 5).

-- 12.01 horas: En Madrid, Sacyr celebra junta general de accionistas. 'Streaming': https://sacyr2026.jga.events/.

-- 16.00 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el AWS Summit 2026, en Ifema (Av. Partenón, 5); y a las 20.00 horas, asiste a la entrega de los Premios Computing 2026.

-- 17.30 horas: En San Francisco (EE UU), el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en el roadshow de emprendimiento; a las 19.45 horas, se reúne con representantes de Open AI; a las 20.00 horas, se reúne con el alcalde de San Francisco; a las 20.45 horas, se reúne con representantes de la empresa Scale AI; a las 22.30 horas, participa en una mesa redonda en la Stanford Institute for Economic Policy Research.

SOCIEDAD

-- 09.15 horas: En Madrid, el Instituto de la Ingeniería de España, la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y la Fundación Foro Agrario organizan la jornada "Agua escasa, futuro posible: valor, economía y gobernanza hídrica". Sede del IIE (C/ del General Arrando, 38).

-- 09.30 horas: En Madrid, la Cadena SER celebra 'Seremos', una jornada para reflexionar sobre el futuro de la sociedad, con la participación de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (11.10 horas). Asiste la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Hasta las 18.25 horas, en el Espacio Larra (C/ de Larra, 14).

-- 09.30 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, inaugura el I Foro 'Impacto. Innovación con propósito', de elDiario.es. Espacio Orense (C/ Orense, 34); y a las 20.00 horas, asiste a la final nacional del certamen iberoamericano de monólogos científicos 'Solo de Ciencia'. Círculo de Bellas Artes (C/ Alcalá, 42).

-- 10.00 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con la directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Ana Güezmes. Sede del Ministerio (C/ Alcalá, 37); a las 12.30 horas, interviene en la ceremonia de clausura de la Escuela de Mujeres Líderes. Unión Iberoamericanas de municipalistas. Ateneo (C/ del Pradro, 21).

-- 10.00 horas: En Bustarviejo (Madrid), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios antes del acto de declaración de los destacamentos penales de la línea Madrid-Burgos como Lugar de Memoria (Camino de la Cuesta, s/n).

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, inaugura el acto por el aniversario de la Aesan. Sede (C/ Alcalá, 56).

-- 10.30 horas: En Madrid, Fundación Ibercaja celebra el Mercado de Cooperativas Escolares de "Aprendiendo a Emprender" (Pl. Felipe II).

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación del informe "El impacto económico de los estudiantes internacionales en España 2026". En ICEX (Pº de la Castellana, 278).

-- 11.00 horas: En Madrid, Fad Juventud y Banco Santander presentan el Barómetro Juventud, Retos y Aprendizajes 2025: Posturas juveniles sobre los desafíos formativos y profesionales. Sede de Banco Santander (Pº Castellana, 24).

-- 11.30 horas: En Madrid, presentación de "Approaching the Future 2026: Tendencias en Reputación e Intangibles", el informe anual de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership. Sede de Naturgy (Av. América, 38) y streaming.

-- 11.30 horas: En Benetússer (Valencia), la Fundación Princesa de Girona presenta la memoria de impacto de su Plan Especial de intervención para jóvenes afectados por la DANA en Valencia. En Espai Comunitari La Casa Oberta (Camí Nou, 92).

-- 12.00 horas: En Madrid/Online, la Asociación Española de Fundaciones celebra su Asamblea General. Sede de la Fundación Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39).

-- 12.00 horas: En Madrid, Actualidad Económica, en colaboración con Telefónica, entrega los Premios a las 100 Mejores Ideas del Año. En El Beatriz (C/ Ortega y Gasset, 29).

-- 16.30 horas: En Turín (Italia), la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en la reunión global de la Alianza Global de Países Pioneros (Pathfinding Global Alliance) para erradicar la violencia contra la niñez, de la ONU; a las 17.30 horas, se reúne con Najat Maalla M'jid, representante especial del secretario general de la ONU para la erradicación de la violencia contra la infancia.

-- 18.00 horas: En Madrid, dentro del ciclo 'El jardín escrito', presentación del libro "Buenos Aires en Flor" e inauguración de la exposición del mismo título. En el Real Jardín Botánico (accesos C/ Claudio Moyano, 1 y Pº Carlos III).

-- 18.30 horas: En Barcelona, Esade Alumni Social celebra su 20 aniversario con el encuentro "20 años de Meaningful Impact". Fórum de Esade (Av. Pedralbes 60-62).

-- 19.00 horas: En Madrid, concentración bajo el lema "Exigimos un Estado laico" (Pl. Juan Goytisolo).

-- 19.00 horas: En Pozuelo de Alarcón (Madrid), evento de presentación de Tod@s Juegan, a favor de la infancia vulnerable. En David Lloyd La Finca (P.º Club Deportivo, 4).

-- 19.00 horas: En Madrid, la Universidad Camilo José Cela (UCJC) presenta el libro 'El color de la mañana (Antología 1995-2002)', con motivo de su 25 aniversario y como homenaje a Camilo José Cela, rector honorario (C/ Almagro, 5).