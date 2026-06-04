Agenda Informativa de Europa Press para este jueves, 4 de junio (y 3)

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este jueves 4 de junio en Europa Press agrupada en las secciones de Salud y Cultura:

SALUD

-- 09.30 horas: En Madrid, 32º Encuentro Anual del Sector de Tecnología Sanitaria, organizado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin. En la Fundación Giner de los Ríos (Pº del General Martínez Campos, 14).

-- 09.30 horas: Rueda de prensa virtual de la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) para presentar una nueva edición del Libro Blanco de la Visión

NOTA.- Registro para seguirlo por streaming en Zoom: https://forms.gle/CPFhD3KAh79hDTq67.

-- 09.30 horas: En Madrid, jornada 'Seremos', organizada por la Cadena Ser para reflexionar sobre el futuro de la sociedad. En Espacio Larra (C/ de Larra, 14).

-- 09.30 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura el 32 Encuentro del Sector de Tecnología Sanitaria. Fundación Giner de los Ríos (P.º General Martínez Campos, 14); a las 13.00 horas, clausura el seminario sobre el Deterioro del Estado del Bienestar, organizado por CCOO. Ateneo (C/ Prado, 21); a las 18.00 horas, interviene en el homenaje al psiquiatra Alberto Fernández Liria. Sede del Ministerio (P.º Prado, 18-20).

-- 10.00 horas: En Madrid, VII Jornada Nacional de Biosimilares, '20 años superando expectativas', organizada por la Asociación Español de Medicamentos Biosimilares. En el Senado (C/ de Bailén, 3).

-- 10.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia para presentar la Jornada SEOM de Supervivientes de Cáncer. En la Asociación de la Prensa de Madrid (C/ Claudio Coello, 98).

-- 10.00 horas: Online, jornada online 'Tóxicos en los alimentos', organizada por Hogar sin tóxicos.

NOTA.- Registro para seguirlo por streaming: https://www.hogarsintoxicos.org/es/jornadas-online-toxicos-e...

-- 13.00 horas: En Madrid, III Edición de la Jornada 'Acceso y Financiación de Medicamentos Innovadores en un Nuevo Contexto Global', organizada por BioInnova Consulting. En el MD Anderson Cancer Center Madrid (C/ Arturo Soria, 270).

NOTA.- Registro para seguirlo por streaming: https://mailchi.mp/16a0a812cf5a/53slcr5yol

-- 15.00 horas: Online, primera edición del simposio online 'Working Together to Stop Tobacco and Nicotine' de la Fundación Sepa y la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo.

NOTA.- Registro para seguirlo por streaming: https://workingtogether.site/

-- 16.00 horas: En Madrid, encuentro 'CIDP: protegiendo la conexión', sobre los retos que siguen planteando las enfermedades raras y autoinmunes, con especial atención a la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP), organizado por la Asociación de Neuropatías Autoinmunes, en colaboración con biofarmacéutica argenx. En Espacio Bertelsmann (C/ de O'Donnell, 10).

-- 19.00 horas: En Madrid, mesa redonda 'Cómo consolidar la innovación incremental de medicamentos en España'. En la Real Academia Nacional de Farmacia de España (C/ de la Farmacia, 11)

NOTA.- Para seguirlo por streaming: https://ranf.tv

CULTURA

-- El Ministerio de Cultura falla el Premio Nacional de Cinematografía 2026.

-- 10.00 horas: En Madrid, fundación MAPFRE presenta las exposiciones 'Richard Avedon- In the American West, 1979-1984' y 'Alejandro Cartagena: Ground Rules'. En el auditorio de la Fundación (P.º de Recoletos, 23).

-- 10.30 horas: El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es entrevistado en 'El món a RAC1'.

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación del programa triple de Israel Galván en Centro Danza Matadero. (P.º de la Chopera, 14).

-- 12.00 horas: En Madrid, Rueda de prensa presentación concierto homenaje 'Por Camarón'. En UMusic Hotel Teatro Albéniz (C/ de la Paz, 11).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de Eat With Art, un proyecto que une arte contemporáneo y alta gastronomía. En Coque (C/ del Marqués de Riscal, 11).

-- 22.00 horas: En Madrid, primer concierto de Rigoberta Bandini en Noches del Botánico. En el Real Jardín Botánico Alfonso XIII (Av. Complutense, s/n).