EpData.- Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 4 de junio

MADRID 4 Jun. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- ((PUBLICADO)) Índice de Producción Industrial. Abril 2026 (ine)

https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi...

Infografías por comunidades autónomas: https://fotos.europapress.es/infografias/f7569661

-- Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias. Trimestre 1/2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...

Mapas por comunidades autónomas: https://fotos.europapress.es/infografias/f7569688

-- 9.00 horas. Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias-Trimestral. Trimestre 1/2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/stock-mercancias-motor-comercio-...

-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es