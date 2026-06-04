MADRID 4 Jun. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 4 de junio:

NACIONAL

-- La criminalidad sube en España con un aumento de homicidios (+10%) y de agresiones sexuales con penetración (+3,8%)

https://www.epdata.es/datos/crimen-espana-hoy-asesinatos-rob...

ECONOMÍA

-- La producción industrial acelera su avance en abril al 4,2% y suma dos meses de alzas

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi...

Infografía y mapa por comunidades: https://fotos.europapress.es/infografias/f7569661

-- El stock de mercancías en el comercio sube un 3,9% hasta marzo y encadena 18 trimestres de alzas

https://www.epdata.es/datos/stock-mercancias-motor-comercio-...

-- El diésel retoma la senda bajista, cae un 2,2% y retrocede a su nivel más bajo desde principios de marzo

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es