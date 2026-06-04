Nota a la agenda gráfica

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rogamos a los abonados que añadan estos temas a la agenda gráfica de este 4 de junio de 2026:

-- En Bilbao, la UCO registra Tubos Reunidos por su posible vinculación con el caso Leire Díez

-- En Madrid, consejería de Economía, Hacienda y Empleo decorada con una lona conmemorativa con motivo de la visita del Papa León XIV

-- En Badajoz, el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se reanuda con la declaración de los investigados, en la Audiencia Provincial de Badajoz.

-- 16.30 horas. En Santiago de Compostela, el presidente de la CiUG atenderá a los medios y hablará sobre las PAU.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/