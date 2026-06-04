VÍDEO: Aagesen llama a las empresas a "no dar pasos atrás" para aprovechar la oportunidad de la transición ecológica

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la jornada ‘Líderes Verdes: Empresas al Frente de la Transformación Ecológica’, en la CEOE, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha llamado al sector empresarial a "no dar pasos atrás" y seguir firme para aprovechar la "oportunidad" que tiene España de ser "líder" en la transición ecológica.

En su intervención en la jornada 'Líderes Verdes: Empresas al Frente de la Transformación Ecológica', organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Aagesen subrayó que España tiene "talento, recurso, políticas y ambición" para este momento.

A este respecto, la ministra, quien advirtió de que el impacto del cambio climático "no da tregua", defendió así que la solución para ello pasa por "el liderazgo verde", enmarcando la transición ecológica como una oportunidad para la reindustrialización, la creación de empleo y la mejora de la salud pública. "Es la primera vez que hablamos de una reindustrialización en España de la mano de la transición ecológica", dijo.

Igualmente, señaló como esta transición "ha contribuido a la España que tenemos hoy", con unos indicadores económicos más positivos que otros países, y recalcó que, por ello, el país "es el sitio para invertir".

Asimismo, destacó que la sostenibilidad es "la forma más competitiva e innovadora" de preparar a la economía para el futuro, poniendo en valor iniciativas como la del catálogo de 'Buenas prácticas ambientales de las empresas españolas' presentado por la CEOE, que aseguró que permite "compartir experiencias que ya están funcionando" y "escalar aquello que está funcionando en distintos sectores productivos", consolidando así el avance de la transformación ecológica en España.

En este sentido, apuntó que las compañías que apuestan por la sostenibilidad están mejor posicionadas, ya que es empresa "más y mejor preparada", al tiempo que añadió que este enfoque "es rentable ahora y también para el futuro".

De esta manera, Aagesen recalcó que la sostenibilidad es "palanca de competitividad, economía y de la resiliencia empresarial", en un contexto marcado por crecientes tensiones geopolíticas, presión sobre las cadenas de valor y una mayor disputa por recursos estratégicos como el agua, la energía o las materias primas.

GARAMENDI VE EN LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA "UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA".

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, puso en valor la evolución del catálogo de buenas prácticas empresariales, que comenzó hace cinco años con 45 iniciativas y ahora incorpora más de 200, con la participación de más de 460 empresas, destacando que la sostenibilidad forma ya parte "del ADN de todas las empresas".

Garamendi subrayó que la transición ecológica "se convierte en una oportunidad histórica", al mejorar la competitividad, reducir costes y aumentar el atractivo para los inversores, al tiempo que defendió la necesidad de avanzar en "neutralidad tecnológica" y evitar la "hiperregulación".

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