Vídeo.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 4 de junio

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 4 de junio de 2026:

1.- 09.00 horas: La visita del Papa León XIV tiene "un claro aspecto social" debido a su preocupación "por los más necesitados"

2.- 09.00 horas: La visita papal a España reforzará la imagen del país y generará grandes ingresos, según los expertos.

3.- 09.00 horas: En Madrid, jornada 'Líderes Verdes: Empresas al Frente de la Transformación Ecológica', organizada por la CEOE, con la participación de su presidente Antonio Garamendi; y Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre otros. En la sede de CEOE (C/ Diego de León, 50).

4.- 10.00 horas: En Bustarviejo (Madrid), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios antes del acto de declaración de los destacamentos penales de la línea Madrid-Burgos como Lugar de Memoria (Camino de la Cuesta, s/n).

5.- 10.00 horas: Càritas Barcelona presenta su memoria 2025, con el cardenal arzobispo Juan José Omella, el director Eduard Sala y la jefa de Acción Social Amèlia de Juan (Càritas. Plaça Nova 1)

6.- 10.30 horas. Rueda de prensa de Aitor Esteban (PNV) y Eneko Andueza (PSE).

7.- 10.30 horas: en Valladolid, el secretario general de UGTCyL, Óscar Lobo, analiza el impacto del pacto de Gobierno en la Comunidad. 10.20 Gráficos. Sede UGT.

8.- 11.00 horas: Comisión de Hacienda y Función Pública. Comparecencia del ministro de Hacienda, Arcadi España. Sala Constitucional.

9.- 11.00 horas: En Valencia, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, ofrece declaraciones en el marco de la concentración por la huelga educativa en Valencia (Pl. Ayuntamiento).

10.- 12.00 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa. Sede Nacional (c/ Génova, 13).

11.- 12.30 horas. En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene en la ceremonia de clausura de la Escuela de Mujeres Líderes.

12.- 12.00 horas. Comparencia de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

13.- 12.30 horas: Rueda de prensa de Ustec·Stes sobre la consulta docente (Ustec. València 537)

14.- 13.00 horas. Recursos de la Bolsa de Madrid.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv