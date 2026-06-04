VÍDEO: Economía.- Arcadi España pide al PP salir del "conmigo o contra mí" y dialogar sobre financiación autonómica

El ministro de Hacienda, Arcadi España, comparece ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, en el Congreso de los Diputados, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). España comparece a petición propia para informar sobre las líneas generales de la - Carlos Luján - Europa Press

En su primera comparecencia en el Congreso, ofrece su mano tendida a los grupos y pide superar la lógica del "conmigo o contra mí"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido a las comunidades autónomas del Partido Popular que se sienten a dialogar con el Gobierno la reforma de la financiación autonómica, después de que estas regiones hayan adelantado su rechazo a las reuniones bilaterales propuestas para negociar el nuevo sistema.

"Pueden plantearse si les parece mejor o peor, pero les pido que no se nieguen a dialogar, que no se nieguen a sentarse con el Gobierno de España para intentar llegar a un acuerdo beneficioso para todos", ha remarcado el titular de Hacienda en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados desde que asumió la cartera de Hacienda el pasado mes de marzo.

Arcadi España ha defendido que, durante los años en que se ha ido prorrogando el modelo de financiación, el Gobierno ha suministrado liquidez. "Era un paliativo. Pero sin ese paliativo, ya garantizo que muchas comunidades autónomas hubieran llevado al colapso a su administración", ha explicado.

Ahora, el Gobierno ya ha presentado al Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta integral de reforma del modelo dirigida al conjunto de comunidades autónomas de régimen común, que sirve como punto de partida para el diálogo con todas las regiones. "Estamos, por tanto, ante un planteamiento abierto y orientado al acuerdo", ha remarcado.

Entre las medidas de la propuesta planteada el pasado mes de enero, se incluye el incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%, con lo que los recursos del sistema de financiación se elevarían en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.

Esta misma semana, el Ministerio de Hacienda ha convocado por escrito a las comunidades autónomas para mantener con ellas reuniones bilaterales.

Sin embargo, las comunidades del PP ya han adelantado su rechazo a estas reuniones bilaterales propuestas por el Gobierno, al considerar que este asunto se tiene que tratar en órganos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Además, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al ministro de Hacienda no entretener a su región si las bilaterales con todas las comunidades autónomas para abordar la reforma de la financiación autonómica son "un nuevo debate placebo".

En los Desayunos Informativos organizados por Europa Press esta semana, y preguntado por este asunto, el presidente de Castilla-La Mancha ha ironizado sobre esta cita. "No sé a qué se refieren con bilateral, porque no es bilateral, es una charlita".

"No voy a polemizar con las respuestas que ya hemos ido conociendo y recibiendo. Lo que sí que quiero hacer es una llamada al diálogo de todos los territorios, del conjunto de nuestro país", ha señalado el titular de Hacienda durante su primera intervención ante la Cámara Baja.

España ha indicado que, de hecho, este proceso culminará con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera que será el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros y a la tramitación parlamentaria, con el objetivo de que esté en vigor el 1 de enero del 2027.

"Hablamos de una reforma ambiciosa que permite incrementar en casi 21.000 millones de euros los recursos de las comunidades autónomas. Estamos ante una oportunidad única, una oportunidad histórica para fortalecer nuestro modelo territorial, mejorar la equidad, dotar de mayores recursos y capacidades al conjunto de administraciones de nuestro país, pero también de mayor responsabilidad", ha destacado.

Además, España también ha pedido apoyo para sacar adelante el real decreto ley aprobado esta misma semana con las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos. "No hablamos de colores políticos. Hablamos de una herramienta al servicio de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y de los ciudadanos", ha defendido.

Por último, el responsable de Hacienda ha indicado que actualmente está en tramitación en el Congreso un proyecto de ley orgánica con el que el Estado asumirá más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica.

"Es una medida ambiciosa, pero prudente, que también ha sido solicitada por muchas comunidades autónomas. Porque gobernar no solo responder a las crisis, sino también corregir sus efectos y construir bases más sólidas para el futuro", ha sostenido.

SER CAPACES DE SUPERAR LA LÓGICA DEL 'CONMIGO O CONTRA MÍ'

Las primeras palabras del ministro ante la Cámara Alta se han dirigido a ofrecer "con total honestidad" su mano tendida y a trasladar su voluntad de trabajar junto con el resto de grupos "para dignificar la labor política, aportando rigor, respeto y tono constructivo en el intercambio.

"Algunos dirán que peco de ingenuidad, pero confío, y me empeñaré en ello, en que seamos capaces de superar la lógica del conmigo o contra mí", ha subrayado.

El ministro ha remarcado que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda trabajarán con determinación para sacar adelante "desde el diálogo y la voluntad de entendimiento con todos los grupos parlamentarios" las iniciativas previstas para lo que queda de legislatura, incluidas las anteriormente mencionadas en torno a comunidades autónomas y otras como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Un entendimiento que siempre hago desde la pluralidad, una pluralidad de nuestro país que tiene su reflejo en los distintos grupos parlamentarios que forman parte de esta comisión, estas distintas formas de ser, de sentir, esta diversidad de lenguas y culturas que nos hace más fuertes y que constituye, a diferencia de lo que puedan pensar algunos, una gran fortaleza como país", ha enfatizado.

DIÁLOGO PARA MEDIDAS ANTICRISIS

España ha informado de que el Gobierno va seguir monitorizando el impacto económico y social del conflicto en Oriente Medio, para seguir acompañando a las familias y a las empresas con las medidas que sean necesarias, pese a que las adoptadas hasta ahora "están resultando eficaces para controlar la inflación".

En las próximas semanas, el ministro ha adelantado que seguirán dialogando y negociando con los agentes sociales, con los sectores y con los grupos parlamentarios, cuál tiene que ser la continuidad de las medidas que hay en marcha y que finalizan en este mes de junio.

INICIATIVAS PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Asimismo, el ministro ha señalado que su departamento va seguir con el impulso de un sistema tributario más progresivo, eficiente y adaptado a los nuevos tiempos, que sea capaz de dar respuesta a los desafíos de una economía cada vez más globalizada.

En relación con la política tributaria, la estrategia del Gobierno se articula en torno a dos ejes principales. Por un lado, la adaptación y modernización del sistema tributario para adecuarlo a la realidad económica actual, en consonancia con las recomendaciones de los organismos internacionales.

Y, por otro, la garantía de un sistema fiscal con un marcado carácter redistributivo, en el que la contribución se ajuste a la capacidad económica, asegurando una mayor aportación por parte de quienes disponen de mayores recursos - grandes patrimonios, multinacionales o determinados sectores económicos-, al tiempo que se protege a los colectivos más vulnerables.

Igualmente, Arcadi España ha asegurado que seguirán luchando contra el fraude fiscal mediante el impulso de iniciativas de carácter estructural y el fortalecimiento de los medios humanos y tecnológicos de la Agencia Tributaria.

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