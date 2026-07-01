La inflación de Perú sube un 0,23% en junio y un 4,01% en comparativa interanual

Archivo - Izado de la bandera de Perú en una ceremonia del Comando Operacional Marítimo de las Fuerzas Armadas Peruanas. - COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Perú subió un 0,23% en junio en relación con el mes anterior, lo que se tradujo en una variación acumulada hasta el ecuador del año del 3,79% y del 4,01% en comparativa interanual.

Según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el aumento se debió al encarecimiento de los alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67%); muebles y artículos para el hogar (0,48%); y restaurantes y hoteles (0,42%).

Por el contrario, el informe técnico ha destacado la bajada de los costes del transporte (-0,46%) y de las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0,10%). Después, la educación vio repuntar sus precios con un 0,02%.

Cabe recordar que el directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió a mediados de junio mantener los tipos de interés en el 4,75% por noveno mes consecutivo, mientras que la inflación interanual se moderó al 3,9% en mayo desde el 4% de abril.