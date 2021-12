El 3RD International Yale Symposium on Olive Oil & Health reunirá en Jaén a unos 150 expertos internacionales

JAÉN, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 3RD International Yale Symposium on Olive Oil & Health, and the 4th International Congress On Olive Oil, Olive Groves and Health tendrá lugar en Jaén del 9 al 12 de diciembre. Será la primera vez que se celebre en España y reunirá a unos 150 expertos de distintos países, como España, Estados Unidos, Grecia, Portugal, Italia, Egipto, Túnez, Alemania, Israel, Reino Unido, Japón o Argentina.

La Universidad de Yale (Yale School Public Health) y la Universidad de Jaén organizan, con el patrocinio de la Diputación jiennense, este foro "científico y riguroso" en el que se darán a conocer los últimos avances en el binomio aceites de oliva-salud, según ha informado este martes al UJA.

En el encuentro se analizarán las mejores políticas e iniciativas para que el sector de los aceites de oliva haga frente al cambio climático, a través de la bioeconomía y de la economía circular. Además, se discutirá y se establecerán las políticas más adecuadas para expandir la demanda mundial de aceites de oliva apoyada en la salud, entendida en el sentido amplio como 'salud planetaria'.

El catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén y presidente del comité organizador del simposio, Manuel Parras, ha explicado que en él se va a analizar y dar respuesta a los interrogantes como cuáles son los últimos avances científicos sobre los efectos beneficiosos para la salud de los aceites de oliva, cómo puede contribuir el sector oleícola a un planeta más descarbonizado o cómo la lucha contra el cambio climático puede ser una oportunidad para generar empleo y riqueza en el sector oleícola.

También se abordará qué beneficios para los integrantes de la cadena de valor de los aceites de oliva se derivan de la acción positiva contra el cambio climático, qué políticas específicas deberían implementarse en la cadena de valor de los aceites de oliva y qué estrategias son las más adecuadas para trasladarles todos estos efectos positivos para la salud del planeta a los consumidores actuales y potenciales.

PILARES

"El simposio se sustenta en tres pilares. Por un lado, la constatación de que los efectos positivos para la salud humana del consumo de aceites de oliva son los factores más explicativos de la expansión de su demanda mundial. En consecuencia, hay que continuar trabajando en dos direcciones: investigación y promoción", ha afirmado.

En segundo lugar, en la creciente demanda de sostenibilidad, en sentido amplio, un progresivo interés por preservar el medio ambiente, los recursos naturales y por un consumo responsable. Así, están apareciendo otros elementos vinculados con la salud del planeta, como el cambio climático, que, cada día más, influencian el consumo de alimentos.

Junto a ello, ha aludido al cambio de modelo energético transitando desde los combustibles fósiles a energías renovables contribuyen a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. "La biomasa se presenta, en este contexto, como una enorme oportunidad, al ser la fuente de energía que genera más empleo y es gestionable", ha apuntado Parras.

Para el experto, estas transformaciones pueden y deben ser una oportunidad para, por un lado, continuar expandiendo la demanda de aceites de oliva en el mundo y, por otro, para posicionar el sector de los aceites de oliva como un sector socialmente responsable. Finalmente, según ha agregado, "la economía circular de base biológica sigue ofreciendo un potencial casi sin explotar para los oleicultores y las almazaras".