El 40% de patentes propiedad de universidades europeas pierde su vigencia en 10 años, frente al 26% de las de EE.UU.

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MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 40,7% de las patentes europeas que son propiedad directa de universidades europeas pierde su vigencia en un plazo de diez años, frente al 26,3 % de las que son propiedad de universidades estadounidenses, lo que pone de manifiesto "las dificultades para mantener y comercializar tecnologías prometedoras".

Así lo refleja un nuevo estudio de la Oficina Europea de Patentes (OEP), elaborado en colaboración con la asociación europea de profesionales de transferencia de tecnología (ASTP) y el Instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovación (Fraunhofer ISI), ofrece por primera vez un análisis comparativo a escala europea que combina datos de patentes con los resultados de una encuesta realizada a más de 800 oficinas de transferencia de resultados de investigación europeas.

En un contexto de creciente competencia internacional, especialmente ante el renovado impulso de China a la comercialización de tecnologías universitarias, concluye que Europa "necesita reforzar sus mecanismos de transferencia de tecnología para facilitar que los avances científicos lleguen al mercado".

El estudio destaca que España se encuentra entre los países europeos que han registrado un mayor crecimiento en la actividad de patentes vinculada a las instituciones de investigación pública durante las últimas dos décadas.

Aunque Europa es una potencia mundial en investigación de excelencia, la investigación advierte de que "transformar los avances científicos en tecnologías, productos y empresas capaces de competir en el mercado sigue siendo uno de los principales desafíos para la competitividad europea".

Las oficinas de transferencia de resultados de investigación desempeñan un papel fundamental en este proceso, al ayudar a los investigadores a identificar y proteger sus invenciones y facilitar su conexión con empresas, inversores y emprendedores.

En 2025, las instituciones de investigación fueron solicitantes en aproximadamente el 34% de las solicitudes de biotecnología de origen europeo, el 29% de tecnologías cuánticas y en el 26% del sector farmacéutico, por lo que "su capacidad para llevar las invenciones al mercado adquiere una importancia estratégica".

Las principales instituciones públicas de investigación europeas, por el número de solicitudes de patente europea, son el CNRS (Francia), la Fraunhofer-Gesellschaft (Alemania), el CEA (Francia), el Inserm (Francia) e imec (Bélgica).

EL 90,5% DE LAS OTRI SON PEQUEÑAS O MEDIANAS

De las 809 Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) analizadas, el 90,5% son pequeñas o medianas, mientras que solo el 9,5% son de mayor envergadura. Estas últimas cuentan con plantillas seis veces mayores, prestan servicio a instituciones cuyo gasto en investigación es 23 veces superior y cuya plantilla investigadora es casi siete veces mayor, por lo que reciben 16 veces más comunicaciones de invenciones que las oficinas pequeñas y medianas.

Una vez que una invención entra en el proceso de transferencia, las oficinas pequeñas y medianas pueden contribuir a su avance hacia una patente, una licencia o la creación de una empresa con tasas comparables a las de las oficinas de mayor tamaño.

La principal diferencia radica en su capacidad operativa: las grandes oficinas pueden gestionar un volumen considerablemente mayor de actividad por empleado gracias a su especialización, sus procesos consolidados y sus redes comerciales más desarrolladas.

El estudio sugiere que las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) pueden reforzar su capacidad accediendo a conocimientos especializados, financiación y redes de mercado más amplias. La mayoría de las oficinas son demasiado pequeñas para mantener todas las capacidades a nivel interno.

Los datos respaldan un modelo en el que el contacto cercano con los investigadores se mantiene a nivel local, mientras que los conocimientos especializados del mercado, la inteligencia tecnológica, la formación y el acceso a los inversores se comparten a través de estructuras de apoyo regionales y europeas.

Los datos también ponen de manifiesto la creciente dimensión paneuropea de la transferencia tecnológica. Los avances científicos surgen cada vez en más países, mientras que las empresas, los inversores y los emprendedores mejor posicionados para desarrollarlos pueden encontrarse en otros mercados europeos.

Mejorar la visibilidad de las tecnologías, la intermediación y las conexiones transfronterizas resulta esencial para que las invenciones prometedoras encuentren los socios adecuados.

PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA EN LAS PATENTES EUROPEAS

Las patentes con participación universitaria representan ya alrededor del 9% de las patentes europeas, una proporción cercana a la de Estados Unidos.

Además, las universidades europeas poseen actualmente una proporción mucho mayor de sus invenciones que hace veinte años. Sin embargo, el 40,7% de las patentes europeas que son propiedad directa de universidades europeas pierde su vigencia en un plazo de diez años, frente al 26,3% de las que son propiedad de universidades estadounidenses, lo que pone de manifiesto las dificultades para mantener y comercializar tecnologías prometedoras.

En un contexto de creciente competencia internacional, especialmente ante el renovado impulso de China a la comercialización de tecnologías universitarias, Europa necesita reforzar sus mecanismos de transferencia de tecnología para facilitar que los avances científicos lleguen al mercado.

Junto con el informe, la Oficina Europea de Patentes (OEP) presenta un nuevo panel interactivo de datos dedicado a la investigación pública europea, que permite explorar la actividad de patentes por país, institución y campo tecnológico.

Según los datos de esta nueva herramienta, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la institución pública española con mayor número de solicitudes de patente europea en 2025, con un total de 92, y ocupa el puesto 18 entre las instituciones europeas analizadas. Sus principales ámbitos tecnológicos son la biotecnología (14 solicitudes), las tecnologías de medición (13) y los productos farmacéuticos (12).