El abogado de Villarejo confirma ante el juez que Leire Díez le ofreció reunirse con la Fiscalía

El abogado del ex comisario Villarejo, Antonio José García Cabrera, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Antonio José García Cabrera, el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha declarado como testigo este miércoles en la Audiencia Nacional que la exmilitante socialista Leire Díez le ofreció la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque a ella, según le dijo, le parecía injusta la acusación contra su representado.

García Cabrera ha comparecido esta mañana ante el juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la propia Díez.

Así, fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Cabrera se ha ratificado en su declaración como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado del pasado 28 de mayo en el marco de las pesquisas sobre esta causa.

Tal y como consta en el atestado de la UCO, Cabrera ha declarado que la exmilitante le contactó para ofrecerle la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque le parecía injusta la acusación contra su representado en la macrocausa 'Tándem', que investiga los negocios privados de Villarejo.

García Cabrera afirmó que Díez le dijo que le iba a "recibir el FGE -- fiscal general del Estado--", en aquel entonces Álvaro García Ortiz, después de intentos infructuosos de acercarse a César de Rivas, fiscal anticorrupción en el 'caso Kitchen', según el informe de la UCO en el que se ha ratificado.

El letrado de Villarejo aseguró a los agentes que ni él ni su representado se reunieron con el fiscal general del Estado ni con el fiscal de Anticorrupción.

Asimismo, en el informe de la UCO consta que Cabrera afirmó haberse reunido con Díez en dos ocasiones para hablar sobre varias noticias publicadas contrarias a Villarejo y que el contenido de ambas conversaciones le pareció "muy poco creíble y muy fantasioso".

LEIRE DÍEZ: "HAY QUE LIMPIAR"

Posteriormente ha declarado ante el juez Joaquín Parra, empresario y expresidente del C.D. Badajoz, que ha confirmado ante el magistrado que Leire Díez le ofreció ayuda en causas judiciales a cambio de que él proporcionara información que pudiera afectar a la reputación de la jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano de presidente del Gobierno, por presunto enchufismo en la Diputación pacense.

Fuentes jurídicas han detallado a Europa Press que Parra se ha ratificado en su declaración como testigo ante agentes de la UCO, en la que contó que conoció a Díez a través del empresario Javier Pérez Dolset, imputado en esta causa, quien presentó a Leire como "una persona que le podría ayudar a hacer frente a las injusticias que estaba sufriendo" como consecuencia de las causas judiciales que le afectaban.

Según el informe, Parra fue condenado por la Audiencia Nacional por un delito contra la Hacienda Pública y acusado en un juicio también por fraude fiscal, en ambos casos por cuestiones relacionadas con el sector de los hidrocarburos.

De acuerdo al relato de la UCO, Leire Díez le dijo a Parra: "Cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta de que hay que limpiar".

"Paralelamente, Leire Díez requirió al dicente, a cambio de esta ayuda, que él le proporcionase información o contactos que pudieran afectar a la reputación de la juez que instruía la causa judicial referida al hermano del presidente del Gobierno", según consta en el atestado policial.

GRABÓ SUS ENCUENTROS CON LEIRE

En el atestado, la UCO recoge que los miembros de la presunta trama hablaban de "quitar de enmedio" a personalidades como el fiscal José Grinda, el magistrado Manuel Marchena o el empresario Víctor de Aldama, condenado por el 'caso mascarillas'.

Las mismas fuentes han explicado que Parra ha subrayado que Leire Díez quería que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada fuera el abogado de David Sánchez, pero que el hermano del jefe del Ejecutivo se negó, y que tanto la exmilitante socialista como Pérez Dolset buscaban información comprometedora de jueces, fiscales y miembros del PP.

El empresario también ha manifestado que grabó sus encuentros con Leire Díez, pero que no ha aportado dichos archivos de audio, y que la fiscal le ha pedido que haga entrega de los mismos en el juzgado. Asimismo, ha ratificado la existencia de un piso ubicado en el centro de Madrid, que la propia Díez definía como un piso franco del PSOE, según las fuentes.

De acuerdo a las mismas, Parra también ha expresado que para que se le concediera una licencia de edificación en dos parcelas que tenía en Dos Hermanas (Sevilla), de donde es originario el empresario, la presunta trama le dijo que comunicara a quien correspondiere que iba de parte del exdirigente socialista Santos Cerdán.