Los abogados de Ábalos renuncian a defenderle antes de que el Supremo decida si le mantiene en prisión provisional

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los abogados del exministro de Transportes José Luis Ábalos han comunicado este miércoles que renuncian a continuar con su defensa por "discrepancias contractuales", una semana antes de que el Tribunal Supremo estudie si le mantiene en prisión provisional por el 'caso Koldo'.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que el despacho Chabaneix Abogados, que hasta ahora ejercía la defensa del exministro, ha decidido renunciar por esas discrepancias, que "imposibilitan la continuidad de la relación profesional".

En un escrito dirigido al Supremo y al que ha tenido acceso Europa Press, el despacho comunica esa decisión, que "le ha sido debidamente comunicada al cliente mediante visita al centro" penitenciario de Soto del Real (Madrid) en el que Ábalos entró el pasado 27 de noviembre por orden del magistrado instructor, Leopoldo Puente.

Además, el letrado Carlos Bautista, de Chabaneix Abogados, solicita al Supremo que paralize los plazos procesales pendientes "con el fin de no generar indefensión" al exministro.

Ábalos confió el pasado mes de octubre su defensa a Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional (AN) que llevó casos como 'Faisán' o el 11-M, después de renunciar al letrado José Aníbal Álvarez por "diferencias irreconducibles".

Bautista pasó al sector privado en 2024 después de ser en la AN el fiscal a cargo del 'caso Faisán' --en el que se condenó al aparato de financiación de la banda terrorista ETA-- y participó en el juicio celebrado por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

En sus más de 30 años como fiscal y destinado en la Audiencia Nacional desde 2006, intervino en causas como el 'caso Gestoras Áskatasuna'; el 'caso Residentes' del Grupo Globalia, en el que se condenó por primera vez a una persona jurídica en exclusiva y sin simultánea acusación frente a persona física por un delito de fraude de subvenciones, o el 'caso Mundo Mágico', "en el que resultaron varias personas condenadas por estafa piramidal de multipropiedad", según resaltó su nuevo despacho al anunciar su fichaje.

La elección de Bautista se produjo la misma semana en la que el exministro comunicó al Supremo su decisión de renunciar al que era su anterior abogado, José Aníbal Álvarez, dos días antes de declarar nuevamente como investigado en la causa sobre el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Ábalos aseguró en un escrito que había roto relaciones con Álvarez porque mantenían "diferencias irreconducibles" que, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante".

El exministro presentó un recurso contra la decisión del magistrado instructor de enviarle a prisión provisional y el Supremo ha convocado para el próximo 15 de enero una vista para analizarlo.

Puente acordó el ingreso en prisión del exministro de Transportes y de quien fuera su asesor, Koldo García, por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en contra de ellos y del empresario Víctor de Aldama por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario en pandemia.