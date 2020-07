Adelante tilda de "corrupta" a monarquía y pide un referéndum "para ir hacia una República": "El vaso ha desbordado"

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha denunciado este viernes que la monarquía "se está revelando como una institución corrupta", al tiempo que ha defendido que "s el momento de un referéndum para decidir si queremos seguir con una monarquía o si queremos otro sistema más democrático".

"Hace falta un referéndum para llevarnos hacia una República, el vaso se ha desbordado", ha sostenido García en rueda de prensa al hilo de la información que publica 'elconfidencial.com' acerca de que el rey Juan Carlos habría realizado retiradas de efectivo de 100.000 euros al mes en billetes de su cuenta suiza entre 2008 y 2012.

García ha defendido que "no se puede separar" a Felipe VI del rey emérito pues "su único mérito es ser hijo de Juan Carlos" y "es imposible que no supiera todos estos chanchullos y corruptelas del rey emérito, de los que se beneficiaba toda la Casa Real".

"No es un problema individual, querrán sacrificar la figura de Juan Carlos I por el bien de la Casa Real, pero esto ya no vale, la sociedad se da cuenta de que no es un problema individual sino de institución caduca y corrupta", ha zanjado el diputado de Adelante.