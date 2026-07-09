La alcaldesa de Marbella recibe a tres bomberos locales que han participado en labores de rescate en Venezuela

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, recibe a los tres bomberos marbellíes que han regresado de Venezuela. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha recibido a los bomberos locales José Luis Rubio, Antonio Medina y Francisco Macías, que han regresado de Venezuela tras participar en las labores de búsqueda y rescate desarrolladas después de los terremotos que han asolado distintas zonas del país.

Los tres efectivos, integrantes de la organización Bomberos por el Mundo, participaron en el operativo internacional desplegado para prestar apoyo a la población afectada en una de las áreas más castigadas por el desastre.

Muñoz ha puesto en valor el compromiso de los tres profesionales, que viajaron junto a un perro de rescate, y ha expresado que "es todo un orgullo para Marbella y para nuestro Cuerpo de Bomberos que, como siempre y de manera absolutamente solidaria y profesional, estén dispuestos a acudir allí donde una tragedia requiere ayuda inmediata".

Según ha recordado, el desplazamiento a Venezuela "no fue un viaje sencillo ni directo" y ha señalado que su única prioridad fue "ponerse al servicio de las autoridades locales y de la organización internacional que coordinaba la emergencia".

La regidora ha elogiado la labor de los agentes afirmando que desarrollaron su "en unas condiciones muy difíciles, tanto por la situación logística como por la escasez de medios disponibles".

"Dormían junto a las zonas donde estaban interviniendo y han trabajado prácticamente día y noche durante toda la misión" ha indicado, al tiempo que ha destacado que "también el regreso resulta complicado, porque volver a la normalidad después de haber presenciado situaciones tan dramáticas no es fácil".

Por su parte, el cabo José Luis Rubio ha realizado un balance de la expedición y ha detallado que el equipo permaneció seis días en Venezuela, cuatro de ellos dedicados a un intenso trabajo sobre el terreno. "Nos hemos encontrado con una situación muy compleja, que tras los dos terremotos de gran intensidad han dejado una devastación enorme", ha señalado.

También ha precisado que el operativo se desarrolló principalmente en la zona de La Guaira, una de las más afectadas por los seísmos, donde numerosos edificios quedaron completamente colapsados. "Era una zona turística en la que había muchas familias pasando sus vacaciones y el escenario era desolador", ha indicado.