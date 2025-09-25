Alejandro Sanz actuará en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona) en junio de 2026

Cartel del concierto de Alejandro Sanz en el RCDE Stadium - DOCTOR MUSIC

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante Alejandro Sanz actuará el 27 de junio en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona) dentro de su gira '¿Y ahora qué?', informa este jueves en un comunicado la promotora Doctor Music.

La fecha de Barcelona se incluye dentro de una gira española en grandes recintos que le llevará a 11 ciudades entre junio y julio: Sevilla, Gijón, Bilbao, Mallorca, Madrid, Gran Canaria, Murcia, Valencia, A Coruña y Fuengirola.

Las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Barcelona se pondrán a la venta el jueves 9 de octubre, en una gira en la que el artista fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio.