Alejandro Sanz gana un Grammy a Mejor álbum de pop latino con #ElDisco

Publicado 27/01/2020 11:53:20 CET

MADRID/SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Sanz ha ganado este domingo un Grammy a Mejor álbum de pop latino con #ElDisco, una entrega en la que ha arrasado Billie Eilish al ganar cinco de los seis premios a los que estaba nominada, incluyendo los más importantes de esta edición, y en la que la cantante Rosalía ha ganado su primer Grammy por la canción 'El mal querer'.

Así las cosas, la joven de 18 años ha ganado los premios a Mejor Álbum de Pop Vocal, Mejor Nueva Artista, Álbum del Año -por su debut 'When We All Fall Asleep, Where do we go?'- y Grabación y Canción del Año por 'Bad guy'.

Para rematar la victoria, el hermano y productor de Billie Eilish, Finneas, se ha hecho con dos galardones por sí mismo: Mejor Arreglo para Álbum (no clásico) y Productor del año (no clásico).

La ceremonia estuvo marcada por la muerte del jugador de baloncesto Kobe Bryant, pues además tuvo lugar en el Staples Center, casa de Los Ángeles Lakers, su equipo durante veinte años.

Así las cosas, al mismo tiempo que los músicos desfilaban por la alfombra roja, muchos seguidores de los Lakers se acercaban al pabellón para presentar sus respetos a Kobe.

La gala empezó con Lizzo sobre el escenario diciendo "esta noche es para Kobe", mientras la presentadora Alicia Keys también recordó al jugador, dando paso después a Boyz II Men para que cantaran a capela 'It's so Hard to Say Goodbye to Yesterday'.

Por su parte, la española ganó primer Grammy en la categoría de Mejor álbum urbano de rock, urban o alternativo de música latina por 'El mal querer'. Alejandro Sanz se ha llevado el premio a Mejor álbum de pop latino con #ElDisco, sin embargo, no ha podido recoger el premio porque no se encontraba en la gala.

En el resto de las principales categorías se han impuesto Tyler The Creator (Mejor Álbum de Rap), Lizzo (Actuación pop en solitario, Actuación R&B tradicional, Álbum de música urbana contemporánea), Elvis Costello (Mejor Álbum pop tradicional), Lil Nas X con Billy Ray Cyrus (Mejor actuación en dúo o grupo).

El premio a Mejor Álbum de rock fue para Cage the Elephant, y el de Música alternativa para Vampire Weekend. Por su parte, la Mejor Canción de Rock ha sido 'This land' de Gary Clark Jr, distinguido también en Mejor actuación de rock. En el apartado del Metal, se ha impuesto Tool en Mejor Actuación. 'No Geography', de Chemical Brothers, es el mejor disco de electrónica; y 'Venture', de Anderson .Paak, el de R&B.

Durante la gala se sucedieron las actuaciones de artistas como Aerosmith con Run DMC, Rosalía, Lizzo, Ariana Grande, Usher, Sheile E., Demi Lovato, Camila Cabello, Shawn Mendes, John Legend, DJ Khaled o la propia Billie Eilish.