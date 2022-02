Alejandro Sanz: "Todo lo que he hecho en mi vida musicalmente y todo lo que he logrado se lo debo a Andalucía"

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantante Alejandro Sanz ha señalado que se siente "muy emocionado" con su reconocimiento como Hijo Predilecto de Andalucía, toda vez que ha subrayado que lo que más le emociona es que "todo lo que he hecho en mi vida musicalmente y todo lo que he logrado se lo debo a Andalucía".

"Me siento muy emocionado porque cuando me ocurren cosas así me acuerdo de tantas cosas y echo de menos a tanta gente", ha indicado en declaraciones a Europa Press Alejandro Sanz, quien ha calificado de "carambola maravillosa" recibir esta distinción junto al compositor y productor musical Manuel Alejandro.

"Es una carambola maravillosa después de la historia personal tan peculiar que ambos tenemos; y, de repente, la vida hace ese pequeño truco de magia y es increíble que estemos el mismo día recogiendo este reconocimiento", ha afirmado el artista, quien ya fuera distinguido con la Medalla de Andalucía en el año 2000.

Así, ha subrayado que la forma de entender la cultura "desde muy chico" y la forma en la que "me crié musicalmente fue con nuestra música y nuestra cultura". "Cuando íbamos en coche desde Madrid hasta Alcalá de los Gazules, Algeciras o Carmona todo ese camino era escuchando a Paco, a Camarón, a Lole y Manuel, y esa música fue la que se quedó en mí y me hizo tener ese interés", ha afirmado Sanz, quien ha añadido que Andalucía "siempre ha significado el sitio de libertad al que cuando se terminaba el colegio íbamos a disfrutar".

"SOY UN ANDALUZ QUE NACIÓ FUERA"

"Una vez que sabes que en tu vida musical y de formación ha tenido tanto que ver la cultura andaluza, porque yo soy un andaluz que nació fuera, es como darle la vuelta al viaje, volver y que tu casa te reciba con los brazos abiertos", ha asegurado, para añadir que en Andalucía "los niños desde chicos juegan con la música". "Qué bonito juguete y qué bonita manera de convertir la música en algo que no es estricto o impuesto, sino algo con lo que puedes jugar", ha manifestado.

Alejandro Sanz ha valorado que una de las cosas "grandes" de Andalucía "es la universalidad". "Hay cosas que hago que se entienden mejor en unos sitios que en otros, y quizás cuando estoy en Andalucía canto de una forma diferente", ha apuntado el artista al ser preguntado sobre el público andaluz, añadiendo que "en todos los sitios quiero hacerlo lo mejor posible, pero aquí me sale un pellizquito extra".

En este sentido, ha recalcado que cada provincia andaluza "es un mundo", ya que "no es lo mismo Huelva, Cádiz o Sevilla", y ha explicado que, "aunque es menos poético", los recintos en los que se celebran los conciertos también inciden en el resultado. "Hay algunos que invitan más a la gente a participar y otros que son más fríos", aunque "en general hay un entendimiento extra entre nosotros", ha precisado.

Por último, el cantante ha asegurado que ofrecerá una versión del himno andaluz en la ceremonia de entrega que el próximo 28 de febrero tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, y ha subrayado "el increíble abanico de versiones que hay del mismo, algunos muy particulares y de distintas sensibilidades". "Es maravilloso formar parte de este grupo de gente que va a hacer una versión del himno en el Día de Andalucía, me parece algo muy bello", ha valorado, concluyendo que "deberían hacer una colección con todas las versiones".