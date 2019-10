El Almería Western Festival programa 8 largometrajes, 5 de estreno en Europa, y 13 cortometrajes para su sección oficial

Publicado 30/09/2019 17:20:15 CET

La IX edición del Almería Western Film Festival (AWFF), que se celebra del 10 al 13 de octubre de 2019 en Tabernas y los poblados del Oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood, va a reunir en su sección oficial ocho largometrajes, cinco de los cuales son de estreno en Europa, y trece cortometrajes procedentes de países como Brasil, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y España.

Además, el festival contará en la Sección Especial Panorama, fuera de competición, con dos estrenos a nivel nacional y en la Sección Retrospectiva acogerá presentaciones de obras literarias, conciertos, exposiciones y otras actividades lúdicas para todo tipo de públicos, todas de carácter gratuito y con entrada libre hasta completar aforo.

En rueda de prensa, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha puesto de manifiesto el peso que tiene el festival en la actualidad, que cumple "cuatro objetivos básicos como la puesta en valor el legado cinematográfico de la provincia y de Tabernas, la difusión de la evolución de este género, la creación un evento de carácter lúdico e intercultural y la promoción, como no puede ser de otra manera, la provincia como destino de rodaje".

Asimismo, Guzmán ha señalado el compromiso que tienen con el festival desde sus inicios y la línea estratégica que ha dibujado la Diputación con la industria audiovisual.

"Una de las primeras decisiones que tomó el presidente la nueva denominación del Área de Cultura en la que el cine cobra especial protagonismo. Almería es tierra de cine y el apoyo a esta importante industria es patente en la hoja de ruta de la Diputación y en el apoyo que presta tanto para el fomento de rodajes en la provincia, como en la creación de trabajos audiovisuales o con el apoyo a Festivales como éste", ha trasladado.

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ha asegurado que el nuevo Gobierno andaluz, en concreto la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Consejería de Turismo, "van a seguir apostando por su promoción y por apoyar este Festival que refuerza el papel de Almería como plató de diferentes rodajes pero también como destino de turismo cinematográfico".

Además Sánchez Torregrosa ha querido poner en valor la importancia de la colaboración institucional en un Festival que celebra nueve ediciones, en este caso Ayuntamiento de Tabernas, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, "para que la proyección de la industria cinematográfica de Almería siga adelante".

También ha destacado el peso de Almería en Andalucía Film Commission en el dato total de rodajes desarrollados en la comunidad a lo largo de 2018 con un total de 1.447, con un incremento del 2,92 por ciento respecto al año anterior, lo que ha generado 130 millones de euros.

Por su parte, la directora de Comunicación de Grupo Playa Senator, Marta Galdó, ha explicado la apuesta que se hace por el conservar el legado del cine en un espacio único.

"José María Rosell apostó por mantener vivo el recuerdo del cine creando el Oasys Minihollywood en el que cuidamos y mimamos cada detalle para que sea una experiencia única para los visitantes durante todo el año", ha asegurado.

Por su parte, el director del festival, Eduardo Trías, ha explicado que en la selección que "hemos realizado en sus distintas secciones podemos ver la pujanza del género que lejos de estar anquilosado se está desarrollando y enriqueciéndose constantemente, mostrando una notable salud en la actualidad".

"El western tradicional, depurado en puesta en escena y giros narrativos, sin perder sus iconos y rasgos característicos, se adecua al cine actual y al neowestern, ese subgénero que abre un universo de posibilidades, ya sean temporales o espaciales", ha apuntado.

La Sección Oficial de Largometrajes Western para los premios del Jurado y el Premio del público incluye Big Kill (Scott Martin, EEUU, 2018); Deadwood: The Movie (Daniel Minahan, EEUU, 2019), 'Infierno grande' (Alberto Romero, Argentina, 2019); 'Luz' (Juan Diego Escobar, Colombia, 2019); 'Sordo (Alfonso Cortés-Cavanillas, España, 2019); 'The head of Gumercindo Saraiva' (Tabajara Ruas, Brasil, 2018); The Outsider' (Timothy Woodward Jr., EEUU, 2019); y The Sisters Brothers' (Jacques Audiard, Francia, 2018).

La Sección Oficial de Cortometrajes está conformada por trece obras de ficción y animación que el jurado valorará para otorgar el Premio al Mejor Cortometraje Western y al Mejor Cortometraje Neo-Western. Durante esta edición se han registrado más de 1.200 inscripciones a través de las plataformas Festhome, FilmFreeWay y Movibeta de países de los cinco continentes, dejando de manifiesto el interés que genera el western y su revitalización en diferentes lugares del mundo.

La Sección Especial Panorama, fuera de competición, trae al Festival tres documentales que son estreno en España. 'Sergio Leone, une Amérique de légende', dirigida por Jean-François Giré (Francia, 2018) nos descubre la personalidad del director italiano desde su infancia hasta su extraordinaria carrera en el mundo del cine.

Por primera vez podremos ver el vídeo documental 'For a few dollars more location' que ha realizado el director británico Alex Cox sobre las localizaciones de 'La muerte tenía un precio' (Sergio Leone, 1965).

Además, el director Daniel Camargo estará en el Festival para estrenar su obra 'George Hilton - The World Belongs to de Daring' (Italia, 2019), un documental que, a través del testimonio de familiares, compañeros y el propio Hilton repasan su vida y obra.

PREMIOS PARA GEORGE HILTON Y ALEX COX

Almería Western Film Festival concederá en esta edición el 'Premio Leone in memoriam' al actor, de origen uruguayo, homenajeado en la tercera edición, que se convirtió en uno de los protagonistas más famosos de western, thrillers y otros géneros. Tras el homenaje se proyectará 'Los profesionales del oro' (Giorgio Capitani, Italia, 1968), con la participación de George Hilton (1934-2019) que rodó algunas de sus escenas en Tabernas.

En la novena edición de AWFF se otorgará el 'Premio Tabernas de Cine' al director, guionista y actor Alex Cox, así lo ha dado ha conocer el alcalde de la localidad, José Díaz, que ha explicado que Cox es un amante del western y del municipio, ya que incluso durante unos años tuvo su residencia en Tabernas. Por ello, la Sección Especial Retrospectiva incluye la proyección de 'Straight to Hel'' (Alex Cox, 1987) que el director rodó en su mayor parte en la provincia.

El 'Premio Desierto de Tabernas' se concederá a la productora Fresco Film Services por su contribución a la divulgación del entorno del Desierto como icono cinematográfico. "Es una de las productoras más relevantes a nivel nacional habiendo colaborado en multitud de proyectos rodados en Almería y en Tabernas como 'Terminator 6' (2019), 'Juego de Tronos' (2016) o 'Éxodus' (2014), así como multitud de spots y otras producciones audiovisuales", ha explicado el alcalde de Tabernas, José Díaz.

El festival quiere reconocer el trabajo que desarrollan tanto empresas de producción como profesionales que han conseguido posicionar a Tabernas como escenario natural cinematográfico. En esta línea, el Premio ASFAAN (Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía) se entregará al localizador almeriense Joaquín 'Tate' Fernández.