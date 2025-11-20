Gobierno respeta pero no comparte la condena al fiscal e inicia el proceso para elegir al sustituto de García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado que respeta pero no comparte la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, si bien ha anunciado que en los próximos días se pondrá en marcha "el proceso de nombramiento" de su sustituto, "que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho".

Fuentes de Moncloa han reconocido además la labor de Álvaro García Ortiz "en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado".

En la misma línea el PSOE afirma que respeta el fallo del Supremo "como corresponde en un Estado de Derecho", pero expresa su desacuerdo. "No lo compartimos", indican desde Ferraz.

En un comunicado similar al emitido por Moncloa, muestran su reconocimiento por a la labor de García Ortiz y su "compromiso con la ley, con la verdad y con la independencia de las instituciones públicas.

Hasta el momento Gobierno y PSOE han venido defendiendo la inocencia del fiscal general, condenado ahora por el Tribunal Supremo por revelar información secreta de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El propio presidente Pedro Sánchez, afirmó en una entrevista el pasado 9 de noviembre, mientras se llevaba a cabo el juicio, que el fiscal es "inocente". "Y más aún tras lo visto en el juicio", apostilló.